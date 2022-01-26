Microsoft Windows 11 Çok Beğenildi!

Microsoft şirketinin son harikası olan Windows 11 işletim sistemi, kullanıcılar tarafından yapılan anketlerde çok beğenildi. Özellikle bazı teknoloji internet sitelerinde ki verilere göre Windows 11, Windows 10’a oranla daha kullanışlı bulundu.

Son günlerde hemen hemen her teknoloji web sitesinde Windows 11 için olumlu bir görüş yer alıyor. Şu an hali hazırda dünya üzerinde Windows 10 ve 11 sürümünün kullanıcı sayısı 1.4 milyarı geride bıraktı. Bu sayılar pandemi dönemiyle beraber %10’luk bir artış gösterdi.

Yapılan anket ve araştırmalara göre, insanlar Windows 11 bilgisayarlarında Windows 10 bilgisayarlarına oranla %40 daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum bizlere en güncel sürüm olduğu için değil kullanıcılara da büyük avantajlar sağladığı için böyle büyük bir artış gösterdi. Bazı web sitelerinde yer alan haberlere göre Microsoft, 2021’de 340 milyondan fazla bilgisayara yüklendi.

Windows 11’e yükselmek için kullanıcılar herhangi bir ücret ödemiyor. Ayrıca yeni işletim sistemine yükseltmenin sayıları Windows 10’a yükseltme sayısından neredeyse 2 kat daha fazla olarak göze çarptı. Windows 11 piyasaya yeni çıktığı günlerde AMD işlemciler üzerinde olumsuz bir sonuç bırakıyordu ancak Microsoft hızlı önlem aldı ve sorunu kısa sürede çözmeyi başardı.

Özellikle birçok bilgisayar kullanıcısı, kendi bilgisayarlarına Windows 11 güncellemesinin gelmesini bekliyor. Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılının ortalarında neredeyse bilgisayarların büyük bölümüne bu güncelleme gelmiş olacak.

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