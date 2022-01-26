Windows 10-11 Zaman Ayarlı Kapatma Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok bilgisayar Windows işletim sistemine sahiptir. Windows’un içerisinde 32 bit ve 64 bit sürümleri mevcuttur. Hemen hemen günümüzde bilgisayarlarda Windows 10 ve 11 sürümleri kullanıyor. Birçok bilgisayar kullanıcısı Windows 10 ve 11 için zaman ayarlı kapatma işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor.

Çağımızda hemen hemen işler genellikle bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden gece geç saatlere kadar bilgisayar başında oturuyorsanız, sizler için Windows birçok kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıktan en çok dikkat çekeni ise zaman ayarlı kapatma özelliğidir. Özellikle indirme işlemi yaparken bilgisayarınızı zaman ayarlı kapatmaya ayarlayabilirisiniz.

Eğer zaman içerisinde kapatma özelliği aktif etmezseniz bilgisayara ciddi sıkıntılar verebilirsiniz. Dizüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, hem pile hem de donanıma zarar verebilir. Masaüstü bilgisayarda ise donanımsal zararlar verebilirsiniz. Bu sorunlar ile karşılaşmamak için zaman ayarlı kapatma işlemini kullanabilirsiniz.

Windows 10 İçin Zaman Ayarlı Kapatma

Windows + R tuşlarına basarak açılan pencereye cmd yazıp Enter diyoruz.

tuşlarına basarak açılan pencereye yazıp diyoruz. Daha sonra cmd kısmına “ shutdown -s -f -t x ” yazıyoruz.

kısmına “ ” yazıyoruz. “ shutdown -s -f -t x ” kısmındaki X yerine ise bilgisayarımızın ne kadar zaman sonra kapanmasını istediğimizi yazıp Enter diyoruz.

” kısmındaki yerine ise bilgisayarımızın ne kadar zaman sonra kapanmasını istediğimizi yazıp diyoruz. 1 Saat = 3600 Saniye 6 Saat = 21600 Saniye 1 Gün = 86400 Saniye yani 6 saat sonra kapanmasını istediğimiz bilgisayarımız için yazacağımız komut shutdown -s -f -t 21600 şeklinde olacaktır.

Windows 11 İçin Zaman Ayarlı Kapatma

Sağ kenar çubuğunda Görev Oluştur’a tıklayın .

tıklayın Açılan yeni pencerede Genel sekmesine gidin.

sekmesine gidin. Sizden istenen alana adı girin. Tercihinize göre herhangi bir isim girebilirsiniz. Örneğin, adı gece yarısı (veya başka bir zamanda) Bilgisayarı Kapat olarak girebilirsiniz. Benzer şekilde, verilen alana açıklamayı girin. Planlanan görev hakkında bilgi veren açıklamaları girin.

Ardından, Kullanıcı oturum açmış olsun veya olmasın çalıştır seçeneğini seçin ve ardından en yüksek ayrıcalıklarla çalıştır yazan onay kutusunu işaretleyin.

Yapılandır’ın yanındaki açılır menüyü tıklayın ve listeden Windows 10’u seçin.

Bunu yaptıktan sonra, Görev Oluştur uygulaması penceresindeki Tetikleyiciler sekmesine gidin. Burada, Yeni düğmesine tıklayın.

Göreve başla’nın yanındaki açılır menüye tıklayın ve Bir zamanlamaya göre seçeneğini seçin.

Ardından, sol kenar çubuğundaki Günlük seçeneğini seçin ve ardından Başlangıç ​​tarihi ve saatini seçin. Örneğin, saati gece yarısı ve görevi her gün tekrarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ardından, Enabled yazan onay kutusunu işaretleyin . Bunu yaptıktan sonra, Tamam’a tıklayın.

yazan onay kutusunu işaretleyin Bunu yaptıktan sonra, tıklayın. Şimdi Eylemler sekmesine gidin ve ardından Yeni düğmesine tıklayın.

sekmesine gidin ve ardından düğmesine tıklayın. Eylem sekmesinin yanındaki açılır menüyü tıklayın ve ardından Bir program başlat seçeneğini seçin.

sekmesinin yanındaki açılır menüyü tıklayın ve ardından seçeneğini seçin. Program/komut dosyası altındaki boş alana tıklayın ve ardından Shutdown.exe yazın.

altındaki boş alana tıklayın ve ardından yazın. Ardından, Argüman ekle seçeneğinin yanındaki boş alana tıklayın ve /s /t 60 “Bilgisayar 60 saniye içinde kapanacak” yazın ve ayarları kaydetmek için Tamam’a tıklayın.

Ardından, Koşullar sekmesine gidin. Burada, Görevi yalnızca bilgisayar AC gücüyle çalışıyorsa başlat yazan onay kutusunun işaretini kaldırın ve ardından Bu görevi çalıştırmak için bilgisayarı uyandırın onay kutusunu işaretleyin. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam’a tıklayın.

İşiniz bittiğinde, buraya hesabın kullanıcı adını ve şifresini girmeniz istenecektir. Tamamlandığında, Tamam’a tıklayın.

Yeni bir görev oluşturulacak ve onu Görev Zamanlayıcı uygulama penceresinde bulacaksınız .

Ayrıca bkz: Windows 11’e Yükseltme Nasıl Yapılır?