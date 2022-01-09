Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Windows 11, birçok kullanıcı tarafından çok beğenildi. Ayrıca birçok kullanıcı Windows 11’e hemen geçiş yapmak istiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Windows 11’e yükseltme nasıl yapılır konusunu anlatacağız.

Windows 10’da olduğu gibi Windows 11’de de aşamalı bir süreç kullanıcıları bekliyor. İlk olarak en uygun yeni cihazlar Windows 11’e geçiş yapabilecek. Daha sonra ise önceden yapıldığı gibi Windows Update ile beraber cihaz sağlığına bağlı olarak güncelleme fırsatı doğacak.

Zaman içinde donanım uygunluğu, güvenilirlik ölçümleri ve yükseltme deneyimini etkileyen diğer faktörlere dayalı olarak Windows 11, mevcut cihazlar için kullanılabilir hale getirilecek. Yükseltmeye uygun bir Windows 10 bilgisayarınız varsa, Windows Update, kullanıma sunulduğunda Windows Update Ayarları sayfası aracılığıyla sizi bilgilendirecek. Tüm uygun Windows 10 cihazlarına 2022’nin ortalarına kadar Windows 11’e yükseltme teklif edilmesi bekleniyor.

Sizlerde Windows 10 kullanıyorsanız ve Windows 11 için güncelleme gelip gelmediğini görmek istiyorsanız yapmanız işlem çok basit. İlk olarak Ayarlar kısmını gidin. Daha sonra Güncelleme ve Güvenlik seçeneği seçin. En son ise Windows Update‘ girin. Böyle sizler için Windows 11 güncellemesi gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

11 Ekim 2021 tarihi ile beraber Windows 11 kullanıma açıldı. İlk olarak uygun cihazlara genel güncelleme, sırasıyla diğer cihazlara da gelecek. Windows Update’ye giderek Windows 11’e manuel olarak geçiş sağlayabilirsiniz. Bunun için;

Ayarlar’ı açın.

Güncelleme ve Güvenlik butonuna tıklayın.

Windows Update’ye girin.

Güncelleştirmeleri Denetle seçeneğine basın.

İndir ve Yükle seçeneğine basın.

Şimdi yeniden başlat düğmesine tıklayın.

ISO Kullanarak Windows 11’e Yükseltme

Windows 11’e yükseltmek için ISO kullanabilirsiniz ancak bu yöntem ilk işlemden sağlıklı değildir. ISO dosyası ve bir harici disk/bellek sayesinde Windows 11’e yükseltme işlemi yapabilirsiniz.

İlk olarak ISO dosyasını indirin.

İndirdiğiniz ISO dosyasına sağ tıklayın, birlikte aç butonuna basın ve Windows Gezgini seçeneğine basın.

Sol gezinme bölgesinden takılı sürücüye tıklayın.

Windows 11 yükseltme işlemini başlatmak için Kurulum dosyasına çift tıklayın.

Şimdi değil seçeneğine basın.

Sonraki düğmesine tıklayın.

Koşulları kabul etmek için Kabul Et seçeneğine tıklayın.

Dosyalarınızı ve uygulamalarınızı korurken yükseltmek için Yükle’ye tıklayın.

Tüm bunları yaptıktan sonra bilgisayarınız birkaç kez yeniden başlayacaktır. Yükleme tamamlandıktan sonra Windows 11’i yapılandırmayı tamamlamak için kullanıma hazır deneyimden (OOBE) geçmeniz gerekebilir.

Ayrıca bkz: Windows 11 En İyi Uygulamaları