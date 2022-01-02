Windows 11 En İyi Uygulamaları

Uzun yıllardır beklenen Windows yükseltmesi geçtiğimiz aylarda hayatımıza girdi. Windows 11, Windows 10’un tüm donanımını ve güvenliğini artırarak karşımıza çıktı. Yeni Windows 11 ile beraber bazı uygulamaları kullanarak, kullanım deneyimizi en iyi seviyeye çıkarabilirsiniz.

Microsoft, Windows 11’de birçok kullanışlı kullanıcı arabirimine değişiklik getirdi. Özellikle Windows 11’e yükseldiğiniz zaman karşınıza tamamen farklı bir başlat menüsü, yepyeni bir Görev Çubuğu ve daha modernize olmuş bir dosya gezgini sizleri karşılıyor. Bu yeni tasarımlar büyük bir kitle tarafından beğenilse de, bazı kesimler tarafından pek beğenilmedi.

Sizlerde yeni Windows 11 tasarımını beğenmeyen biriyseniz, bazı uygulamalar iyi Windows 11’inizi daha çok kişiselleştirebilirsiniz. Bizlerde bugünkü yazımızda sizle için en iyi Windows 11 uygulamalarını derledik.

Thisiswin11

Listemizin ilk sırasında Thisiswin11 uygulaması yer alıyor. Thisiswin11, kesin olarak resmi olmayan ama Windows 11’inizi özelleştirmenize olanak sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama birçok özelleştirme seçeneğini sizlere sunar. Ayrıca gereksiz dosyaları temizlerken sizlere yardımcı olur. Bu uygulamayı birçok insan zaten Windows 10 üzerinden kullanıyordu fakat Windows 11 ile daha uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Thisiswin11 uygulamasının içerisinde 5 adet farklı mod bulunur. Sunucu ve PumpedApp modu ile Windows 11’i özelleştirmenize olanak sağlanır. Kickassbloat ve Paketler ile bloatware’i , önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmanıza ve diğer Windows 11 uygulamalarını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca PowerShell kullanarak Windows 11’deki görevleri otomatikleştirmek için PowerUI’yi de kullanabilirsiniz.

Özellikle Thisiswin11, Windows 11’i tamamen özelleştirmek için kullanılır. Ayrıca Thisiswin11 ile beraber OnewDrive ve Cortana’dan tamamen kurtulabilirsiniz.

Start11

Eğer eski Windows sürümlerini özlüyorsanız, Start11 uygulaması tam size göre olacaktır. Bildiğiniz üzere Windows 11’de en öne çıkan yenilik Başlat menüsüdür. İşte sizlerde burada Windows 11’in Başlat menüsünü sevmediyseniz, Start11 ile beraber Windows 7,8 ve 10’un Başlat menüsünü kullanabilirsiniz.

Ayrıca Start11 ile beraber daha önceki sürümlerdeki Görev Çubuğunu da Windows 11’inize geri getirebilirsiniz. Bu uygulama Görev Çubuğunun yeniden farklı konumlara gelmesini sağlar. Ayrıca Görev Çubuğunun rengini, bulanıklığını ve şeffaflığını değiştirebilirsiniz.

RoundedTB

Özellikle gelen son güncellemeler ile beraber muhteşem bir uygulama haline gelen RoundedTB, Windows 11’inizi muazzam bir özelleştirme yapmanıza olanak sağlar. Bu uygulama ile beraber daha modern görünen bir Görev Çubuğuna sahip olabilirsiniz. Ayrıca Görev Çubuğunun tamamen şeklini, rengini ve vurgusunu değiştirebilirsiniz.

Windows 10 ile ilk kez karşımıza çıkan RoundedTB, aldığı güncellemeler ile Windows 11’e harika bir giriş yaptı. Ayrıca RoundedTB, Microsoft Store’da ücretsiz bir şekilde var oluyor.

Dosya Gezgini

Yıllardır karşımıza çıkan Dosya Gezgini, Windows 11 için tamamen yeniden tasarlandı. Çünkü eskiden Dosya Gezgini yeterli kadar iyi değildi. Dosyalar, Windows 11 için temel olarak varsayılan Dosya Gezgini’nin yerini alan bir uygulamadır. Özellikle arayüzü çok basit olduğundan burada gezinmek çok eğlencelidir.

Dosyalar, birkaç sekmede farklı klasörlerin açılmasına izin veren sekmeli bir arayüze sahip güçlü bir dosya yöneticisidir; sekmeli tasarım, Google Chrome veya diğer web tarayıcılarına benzer. Ayrıca, kenar çubuğunu tercih ettiğiniz dizinlerle tamamen özelleştirebilirsiniz. Dosyalar ayrıca görünüm özelleştirmesi ile birlikte gelir, yani estetiğinize uyan özel bir tema seçebilir veya her şeyi şık yapan önceden ayarlanmış güzel karanlık modla gidebilirsiniz.

BeWidgets

Eğer sizlerde Widget hayranıysanız, Windows 11’de tam sizlere göre bir uygulama var. Bu uygulama BeWidgets’dir. BeWidgets, masaüstünüz için tamamen özelleştirilebilir kişiselleştirilmiş widget’lar oluşturmanıza olanak tanır. Microsoft, Windows 11’e bir Widget paneli ekledi, ancak pek çok kullanıcının umduğu şey bu değildi.

BeWidgets ile kişiselleştirilmiş hava durumu, saat, borsa, kripto para birimi ve hatta uygulama kısayolları ekleyebilirsiniz. Masaüstünüzü pratik, kişiselleştirilmiş ve benzersiz kılar. Hepsini daha da iyi yapan şey, herkesin faydalanabileceği, kullanımı çok kolay bir arayüze sahip olmasıdır.

Ayrıca bkz: Microsoft, Öğrenciler İçin Windows 11 SE’yi Piyasaya Sürdü