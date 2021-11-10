Microsoft, Öğrenciler İçin Windows 11 SE’yi Piyasaya Sürdü

Microsoft, düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda çalışmak üzere tasarlanmış; Windows 11 işletim sisteminin yeni bir sürümünü duyurdu. Microsoft Windows 11 öğrenciler ve okullar için özel olarak geliyor.

Windows 11 SE, normal Windows 11 işletim sisteminin sadeleşmiş bir sürümü de diyebiliriz. K-8 öğrencilerini hedefliyor. İşletim sisteminin bu yeni sürümü tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlar Dell, HP, Acer ve ASUS ve diğerler markalar tarafından da kullanılacak.

Microsoft basitliğe odaklanmaya çalışıyor ve daha yavaş veya düşük maliyetli donanımlarda çalışacak şekilde optimize ediyor. Uygulamaları yüklemek için bir Microsoft Mağazası yok ancak Win32 ve Universal uygulamaları kullanabilirsiniz.

Yöneticiler, Microsoft Intune for Education aracılığıyla Windows 11 SE dizüstü bilgisayarlarda; hangi uygulamaların yüklendiği ve çalıştırıldığı üzerinde özel denetime sahip. Daha akıcı ve dikkat dağıtmayan bir deneyim oluşturmak için; standart Windows 11’den çeşitli özellikleri de kaldırmış.

Microsoft, işletim sisteminin bu yeni sürümüyle; birçok okul için benimsenen ve öğrencilere sunulan Chromebook’lara güç veren; Chrome OS ile doğrudan rekabet ediyor.

Windows 11’in S Modunda hala bir şey olduğunu ve kullanıcıların normal Windows 11 sistemine geçmelerine izin verdiğini; Windows 11 SE’nin okullarda kesinlikle okul yöneticileri tarafından yönetilen donanımlarla çalıştırılması gerektiğini unutmayın.

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