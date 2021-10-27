Chromebooklar İçin Windows 11 SE Geliyor!

Chromebook’ların özellikle düşük maliyetli bilgisayar arayanlar arasındaki popülerliği göz ardı edilemez. Microsoft da Surface Laptoplarıyla bu segmentte çeşitli ürünler satıyor. Yeni bir Microsoft laptop da yakında satışa çıkacak. Fakat bu cihazın Windows 11 SE adlı hafif bir işletim sistemine sahip olacağı ortaya çıktı.

Microsoft, Windows 11 SE ile Google’ın Chrome OS işletim sisemine rakip olmak istiyor. Microsoft’un Windows SE işletim sistemi uygun fiyatlı bilgisayarlar için özel olarak gelecek.

SE’nin ne anlama geldiği henüz bilmiyoruz. Ancak Windows’un bu kısaltılmış sürümü; eğitim amaçlarına göre uyarlanmış özelliklere sahip olacak. Bu arada yeni bilgisayar hakkında da bir sürü detay ortaya çıktı.

Surface Laptop SE (geçici ad) 11,6 inç 1366 x 768 ekrana, Intel Celeron N4120 işlemciye ve 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacak. Depolama kapasitesini bilmiyoruz ancak temel modelin birçok HP Stream dizüstü bilgisayar gibi; yalnızca 32 GB depolama alanına sahip olma olasılığını göz ardı etmeyeceğiz.

Kaynak, dizüstü bilgisayarın kod adının Tenjin olduğunu ve plastik bir gövdeye sahip olacağını söylüyor. Kaynağın ortaya çıkardığı diğer özellikler, tam boyutlu bir klavye ve izleme dörtgeni; tek bir USB-A ve USB-C bağlantı noktası, bir kulaklık jakı ve bir varil tarzı güç bağlantı noktası yer alıyr.