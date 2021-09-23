Microsoft Surface Pro 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft, yeni Surface Pro 8‘in piyasaya sürülmesiyle bir adım öne geçti. Tüm yeni eklemeler ve yükseltmeler ile Microsoft’un şimdiye kadarki en iyi Surface Pro cihazından bahsediyoruz. Surface Pro 8, minimum çerçeveli 120Hz ekrana, Thunderbolt 4 desteğine ve yükseltilmiş Surface Slim Pen 2 ile birlikte yeni bir klavyeye sahip. Ayrıca Surface Pro X’in en iyi parçalarını bir Intel işlemciyle bir araya getiriyor.

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft’un dediği gibi cihaz, önceki nesil yüzeylerden daha büyük olan 13 inç PixelSense Akış Ekranına sahip, ayrıca daha yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Dolby Vision ve Uyarlanabilir Renk Teknolojisi desteği, onu “teknik açıdan en gelişmiş ekran” ve Microsoft’un en iyi ekran yeniliği haline getiriyor.

Surface Pro 8 ayrıca Surface Pro X’te bulunan kombinasyona çok benzeyen imza klavyesiyle birlikte yeniden tasarlanmış bir Surface Slim Pen 2‘ye sahip. Microsoft sonunda USB-A bağlantı noktası yerine yeni cihazı Thunderbolt 4 ile donattı. Pro 8, birden fazla 4K ekranı çalıştırmasına, yüksek hızlı harici depolama kullanmasına ve hatta harici bir GPU’ya bağlanmasına olanak tanıyan iki USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla birlikte geliyor.

Cihaz için Windows 11 mevcut olmasına rağmen Microsoft, kullanıcılara Windows 10 ve 11 arasında hangisini daha iyi bulursa onu seçme özgürlüğü vermiş. Şirket pil ömrü konusunda herhangi bir iddiada bulunmasa da Surface Pro X’in Wi-Fi versiyonunun hücresel modele kıyasla biraz daha uzun süre dayanacağını umuyoruz. Hem x86 hem de x64 için Windows 11 desteğine yönelik birkaç iyileştirme de var. Yalnızca Wi-Fi özellikli Surface Pro X satışı bugün 899 dolardan başlıyor.

Modeller

İşlemci: 11. Nesil dört çekirdekli Intel Core i3/Core i5/Core i7

RAM ve Depolama: 8 GB’tan 32 GB’a kadar RAM ve 128 GB’den 1 TB’a kadar depolama

Fiyat: 1.099,99 dolardan başlar