Microsoft Surface Pro 8’in Özellikleri Sızdırıldı!

Microsoft’un 22 Eylül Surface etkinliğine günler kala, Surface Pro 8‘in bazı önemli özellikleri sızdırıldı. Görünüşe göre, bu bir perakende listesi ve büyük olasılıkla Surface Pro 8’e ait. Kaynak, ince çerçeveli 13 inç 120Hz ekran ve iki lightning bağlantı noktası olacağını doğruluyor.

Surface Pro 8’in USB-A bağlantı noktaları olmadan geleceği zaten tahmin ediliyordu ve bu sızıntılara inanılırsa, cihazın çok yönlülüğünü artıran bir USB-C ve Thunderbolt kombinasyonunu cihazda göreceğiz.

Sızıntı, cihazın Windows 11 desteği içereceği yönünde devam ediyor. Ayrıca Surface Laptop 4, Surface Pro X ve Surface Pro 7 Plus’ta olduğu gibi değiştirilebilir SSD’lere sahip olacak.

22 Eylül için planlanan Surface etkinliğinde Microsoft’un Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Book 4, güncellenmiş bir Surface Pro X ve Android destekli Surface Duo 2’yi tanıtmasını bekliyoruz.

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