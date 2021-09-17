Microsoft Office 2021, 5 Ekim’de Geliyor!

Microsoft Office’in yeni nesil sürümü bugün ticari müşteriler için piyasaya çıkıyor. Redmond merkezli şirket, Office 2021’in tüketici sürümü için 5 Ekim’de çıkacağını da sözlerine ekledi.

Microsoft ayrıca Windows ve macOS için Microsoft Office Uzun Vadeli Hizmet Kanalı‘nı (LTSC) genel kullanıma açtı. Deneyimsiz olanlar için, toplu lisanslı ticari ve devlet müşterilerine sunulan Office 2021‘in kurumsal odaklı bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Özel uzun vadeli destek sürümü, süreçlerin ve uygulamaların aylık olarak değiştirilemediği işletmeler veya düzenlemeye tabi sektörler için en uygun olanı olarak geliyor.

Microsoft 365‘te bulunan çeşitli son teknoloji yapay zeka ve bulut destekli özelliklerle birlikte gelmiyor. Microsoft, Office LTSC‘yi beş yıl boyunca desteklemeyi taahhüt edecek ve gelecekte Office’in başka bir kalıcı sürümünü yayınlayacak.

Office 2021 kalıcı sürümünün tüketici sürümü çok benzer olacak ve özellik güncellemeleri olmadan kilitli bir sürüm süresi sunacak. Microsoft, Office LTSC‘ye Office 2021 için de geçerli olması gereken birden çok eklemeyi listelemiş.

Bunlar arasında temelde bir okuma modu olan satır odağı, bir tablodaki şeyleri bulmak için bir işlev, Dinamik dizi desteği ve tabii ki tüm Office uygulamalarında karanlık mod desteği bulunuyor..