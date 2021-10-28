Microsoft Surface Duo 2, Geekbench Şampiyonu Oldu!

Microsoft’un en yeni katlanır telefonu yeni Geekbench şampiyonu oldu. Telefon, Android’de en iyisi olurken, ikincilik Samsung Galaxy S21 Plus‘a gitti. Yakın zamanda piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo 2, tek çekirdekte 1051 puan ve çok çekirdekte 3317 puan kaydetti.

Microsoft Duo 2, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci ile birlikte geliyor. Ayrıca 8GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar depolama ile geliyor. Ancak piyasada Snapdragon 888’in yerini Snapdragon 888 Plus işlemci aldı.

Bu nedenle listede Vivo X70 Pro Plus, Xiaomi Mi Mix 4 ve Black Shark 4S gibi telefonlar yok. Bu yüzden Surface Duo 2’nin bu işlemciye sahip en iyi telefon olduğunu belirtelim.

Yani bu telefonlardan herhangi biri Microsof Surface Duo 2’yi geçecek. Yine de, Microsoft Surface Duo 2 bu zamana dek Geekbench listesindeki; en hızlı genel cihaz konumunu şimdilik almış bulunuyor.