Microsoft Office Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Bilindiği üzere Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yeni Windows 11‘i resmi olarak tanıtmıştı. Yeni sürüm Windows 10‘a benzerliği ile eleştiri almış olsa da aslında yenilenmiş kullanıcı arayüzü sunuyor. Yenilenmiş tasarımlar ile şirket kendine ait programları da yeni nesile göre güncellemeye başladı.

Bu programlardan ilki tabi ki de çoğumuzun kullandığı Microsoft Office ürünleri oluyor. Yeni Microsoft Office artık kullanıcılara yeni bir arayüz tasarımı sunacak. Geliştirilmiş ve kolaylaştırılmış bu arayüz ile birlikte kullanıcılar daha iyi bir deneyim elde edebiliyor.

Yeni sunulan bu güncellemeyi şuan da sadece Insider kullanıcıları test edebiliyor. Yeni sürümün resmi olarak piyasaya sunulmasıyla birlikte yenilenmiş tüm programları birçok kullanıcı deneyimleyebilecek. Güncellemenin getirdiği değişikliğe baktığımızda ise yeni Microsoft Office, Windows 11 estetiğine uygun hale getirilmiş. Bununla birlikte şirket her Microsoft Office’te yaptığı şerit çubuğunu kaldırmış ve bunu komut tuşuyla değiştirmiş.

Daha fazla ince özelliklerin olduğu yeni Microsoft Office, Windows 11 sunulduktan sonra bile güncellenmeye ve yeni özellikler ile gelmeye devam edecek. Yeni bilgilerin arasında Microsoft‘un Windows 11 ücretsiz olarak kısıtlı şekilde sunacağı da yer alıyor. Ancak bu henüz firma tarafından onaylanmış bir bilgi değil. Bu nedenle ilerleyen günlerde yeni Windows 11 hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız ve bu bilgileri sizinle paylaşacağız.