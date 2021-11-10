Microsoft Surface Laptop SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft, Surface Laptop SE’yi duyurdu. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar, Chrome OS ile çalışan dizüstü bilgisayarlarla rekabet edecek. Surface Laptop SE, özellikle öğrenciler için tasarlanmış tamamen yeni Windows 11 SE işletim sistemiyle çalışıyor. Bu nedenle Surface Laptop SE yalnızca okullar ve öğrenciler için ideal.

Surface Laptop SE

Microsoft Surface Laptop SE, 1366 x 768 piksel HD çözünürlük ve 16:9 en boy oranı üreten 11,6 inç TFT LCD ekrana sahip. Intel Celeron N4020 veya N4120 işlemci ile geliyor.

Dizüstü bilgisayar; 4 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB gibi eMMC depolama seçenekleri vaat ediyor. Görüntülü aramalar için 1 megapiksel HD kameraya sahip.

Bağlantı cephesinde, Surface Laptop SE bir USB-A bağlantı noktası; bir USB-C bağlantı noktası, bir DC bağlantı noktası ve bir 3,5 mm ses jakı sunuyor. Ayrıca stereo hoparlöre sahip ve 16 saate kadar bekleme süresi vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar 1.11 kg ağırlığında.

Microsoft, Surface Laptop SE’nin yedek parçalarını yetkili ortakları aracılığıyla okullara satacak. Bu, okulların bileşenleri onarım merkezine göndermeye gerek kalmadan yerinde değiştirmesine olanak tanıyacak.

Surface Laptop SE’nin 2022’nin başlarında ABD, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi pazarlarda piyasaya sürülecek. 4GB + 64GB temel model 249 dolar, 8GB + 128GB model ise 329dolara mal olacak. Gelecekte Acer, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Positivo ve JK-IP gibi markalar da Windows 11 SE ile çalışan dizüstü bilgisayarları piyasaya sürecek.

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