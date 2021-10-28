Google, Chrome OS Cihazları İçin Android 12L’yi Tanıttı!

Android, Apple’ın iOS’una kıyasla; tabletler gibi büyük ekranlı cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmadığı için birkaç kez eleştiri aldı. Fakat Google yeni bir çağ açmak için bugün büyük bir adım attı. Tabletler için görücüye çıkan Android 12L, sizi memnun edecek.

Android 12L, bugün Android Developer Summit’te tabletler, katlanır cihazlar ve Chrome OS cihazları gibi büyük ekranlı cihazlar için; optimize bir kullanıcı arayüzü getiren bir versiyon olarak görücüye çıktı. Google, Android’i 600sp‘den daha büyük ekranlarda daha güzel ve kullanımı daha kolay hale getirmek için kullanıcı arayüzünü iyileştirdiğini söylüyor.

Aşağıda, Android 12L’nin getirdiği bazı görsel değişiklikler yer alıyor. Bu değişiklikler ise şöyle:

-Üstte bir Google arama çubuğu

-Hata raporu ve ekran görüntüsü içeren altı düğmeli güç menüsü

-İki sütunlu kilit ekranı

-Ayarlar menüsü için çift bölmeli bir arayüz

-Diğer uygulamalar daha küçükken mevcut uygulamayı neredeyse tam ekranda gösteren; yeni tasarımlı bir genel bakış arayüzü

-Uygulamalar yeniden boyutlandırılamaz olsa bile tüm uygulamaların bölük ekran moduna girmesini otomatik olarak etkinleştirme

-Üreticilerin posta kutularını kolayca özelleştirme yeteneği

-Uygulama geçişini sorunsuz hale getirmek için büyük ekranlı cihazlar için bir görev çubuğu

Google, Android 12L‘nin bir sonraki Android 12 tablet ve katlanabilir dalgasıyla gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak bugün geliştiriciler için kullanıma çıkacak ve Lenovo P12 Pro için bir geliştirici önizlemesi de olacak.

Ayrıca bkz: Android 12 Nasıl Kurulur – Adım Adım Rehber