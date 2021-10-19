Android 12 artık Pixel 3 ve üzeri telefonlar için mevcut

Google‘ın Sonbahar etkinliği yeni sona erdi ve biz Pixel 6 ikilisinin duyurulmasını dinlerken, Google şimdi Android 12‘nin son sürümünü yayınlıyor ve artık Pixel 3‘e kadar uzanan tüm Pixel akıllı telefonlar için mevcut.

Halihazırda uyumlu bir Pixel cihazınız varsa, Sistem Ayarlarına gidebilir ve bir Sistem Güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Güncellemeyi Android 12’nin son Beta yapısından alabildik, ancak Android 11’in en son kararlı sürümü de güncellenecek. En son Beta’yı çalıştıran daha eski bir Pixel’de güncellemeyi çekmeyi test etmedik.

Android 12, işletim sistemi için büyük bir değişikliktir. Material You ile görsel ve UX değişikliklerinin yanı sıra duvar kağıdınızdan vurgulu renkleri çekebilen özelleştirilmiş bir tema sistemi getiriyor. Ayrıca gelişmiş izin ayarları ve baştan sona daha büyük düğmeler getiriyor. Android 12 incelememize buradan göz atabilirsiniz.

Android 11’den geçiş yapıyorsanız, güncelleme boyutu yaklaşık 1,5 GB‘dir. İndirmek için Ayarlar > Sistem > Gelişmiş > Sistem Güncellemesine gidin.