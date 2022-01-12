Microsoft Surface Pro 8 ve Surface Go 3 LTE Görücüye Çıktı!

Microsoft, kendisini donanım segmentinde yükseltmeye çalışıyor ve Surface markası altında bir sürü cihaza sahip. Kısa süre önce de Surface Pro 8 ve Surface Go 3‘ü piyasaya sürmüştü. Redmond merkezli teknoloji devi, Surface Pro 8 ve Surface Go 3 cihazlarının; LTE özellikli modellerini ise şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkarıyor.

Bu LTE özellikli modellerin piyasaya çıkmasındn önce, cihazlar yalnızca Wi-Fi varyantlarında mevcuttu. Yeni modellerin lansmanı, Surface Pro 8 için bir Mat Siyah renk seçeneğini de beraberinde getiriyor.

Surface Pro 8, hem Intel Core i5 hem de Core i7 modellerinde sipariş edilebilir ancak; yalnızca Platin renk seçeneğinde mevcut. Siyah modeli daha sonra görücüye çıkacak da diyebiliriz.

Şu anda, LTE desteğiyle yalnızca Business sürümü modeli mevcut ve tüketici odaklı sürümün; bu ek bağlantı özelliği için destek alıp almayacağı henüz belli değil.

Fiyatlandırmaya gelince, LTE özellikli Microsoft Surface 8 Pro, Intel Core i5 işlemci; 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın temel yapılandırmasıyla 1.350 dolardan başlıyor. Öte yandan LTE destekli, Intel Core i3 işlemciye; 8 GB RAM’e ve 128 GB SSD depolamaya sahip Surface Go 3’ün fiyatı 730 dolar.

Bkz: Microsoft Surface Laptop SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri