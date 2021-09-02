 Microsoft Yeni Bir Maceraya Giriyor! Çift Ekranlı Telefonlara Hazır Mısınız?

Microsoft yeni bir maceraya giriyor. Yaptığı çalışmalarda pek çok kişiye hitap etmek için çözüm odaklı ilerleyen marka, yaptığı yeni sürprizler ile çift ekranlı bir telefonla ilerleyeceğini duyurdu. 22 Eylül tarihinde düzenleyeceğini duyurduğu yeni etkinlikte bir afiş paylaşan şirket, Surface Pro ismiyle 2si bir arada 2’ 1’ şeklinde bir yeni cihaz duyuracak. Surface Duo 2 Adlı çift ekranlı yeni telefonlarla ön plana çıkacak olan bu çalışma için pek çok seçeneği de kolaylıkla görebilir ve kullanmaya başlayabiliriz.

Bir süredir yeni işletim sistemiyle ilgili duyurularına ve çalışmalarına devam eden marka, kendine has bir tarzda da olsa yeni nesil çift ekranlı telefonu tanıtmaya çalışıyor. Bu konuya dair ön plana çıkarılan ne kadar çok seçenek var ise hepsini de bu güncel yeniliklerle kullanabiliyor ve incelemeye başlayabiliyoruz.

Windows 11 ile birlikte yeni telefon geliyor!

Biraz daha işin risk boyutunu yükselten marka, sürpriz bir açıklama ile yeni nesil çift ekranlı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni afişinde yaptığı paylaşımlarda Surface Pro modeli ile ön plana çıkacaklarının altını çizen marka, Surface Pro 8 ismiyle bu yeni cihazın satışa sürüleceğini söyledi.

Microsoft bir süre önce Android tabanlı çift ekranlı bir telefon yapmıştı ve bu konudaki etkinlik de ön plana çıkıyor. Bu yeni çift ekranlı telefonun ise nasıl bir Android düzenlemesine tabi olduğunu ise henüz bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da zaten elimizde pek bir done yok. Ama Microsoft tarafından yapılan sürprizlere bakarsak en azından Windows 11 işletim sistemiyle uyumlu bir şeylerin olabilme ihtimali yüksek görünüyor. Bu yüzden yeni nesil telefonlara bakacak olursak karşımıza çıkarılan detayları da kolaylıkla ön plana çıkarmaya başlayabiliriz.