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Microsoft Yeni Yapay Zeka Teknolojisini Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Microsoft'un İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, 16 Mart'ta "Yapay Zeka ile üretkenliği yeniden keşfetme"yi tartışmak üzere bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şirket, popüler Windows işletim sistemi ve arama motoru Bing için AI güncellemelerini duyururken, Word ve Excel'i içeren Office üretkenlik paketi için henüz bunu yapmadı.

Ayşen Sıla

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Yapay zeka teknolojileri yaygınlaşmaya devam ediyor, özellikle OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT internette fırtına gibi esiyor. Birçok kişi makaleler, kitaplar ve hatta senaryolar yazmak için yapay zekayı kullanıyor. Son zamanlarda bu kullanım alanlarına bir yenisi eklendi. Microsoft, kullanıcıların kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan uygulamalar geliştirmesine izin verecek.

Microsoft kısa bir süre önce ChatGPT‘nin arkasındaki yapay zeka teknolojisini popüler Power Platform aracıyla entegre ederek kullanıcıların çok az kodlama deneyimi olan veya hiç olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak sağladı.

Üretken yapay zeka teknolojisine sahip bu yeni yaklaşım, iş akışlarını otomatikleştirecek, verileri toplayıp analiz edecek ve e-posta kampanyaları oluşturacak. Bu hamle, Microsoft’un yapay zekayı arama motoru Bing ile entegre etmesinden haftalar sonra geldi ve şirketin ürünlerinde yapay zekaya artan şekilde odaklandığını gösteriyor.

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ChatGPT benzeri yapay zeka teknolojisinin entegrasyonuyla Power Platform kullanıcıları, ürünlerine yapay zekayı dahil ederek kolaylıkla uygulamalar oluşturabiliyor. İşletmelerin sohbet botları oluşturmasına yönelik bir araç olan Power Virtual Agent, artık haftalık raporların ve müşteri sorgularının özetlerini oluşturmak için dahili şirket kaynaklarına bağlanabiliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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