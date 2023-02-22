Microsoft’un Yeni Yapay Zeka Modeli – Prometheus ile Tanışın

Microsoft, bugün Bing’in ChatGPT’sinde uygulanan sohbet sınırlarının gözden geçirildiğini duyurmanın yanı sıra, şirketin en son Arama Motoru olan yeni Bing’in nasıl çalıştığına dair bazı şeyleri de paylaştı. Yeni Bing’in arkasındaki teknoloji, şirketin resmi olarak Prometheus olarak adlandırılan yeni AI modeli tarafından destekleniyor.

Bugün şirketin markalı blog gönderisinde Microsoft, şirketin Prometheus adını verdikleri tescilli bir teknoloji geliştirdiğini paylaştı. OpenAI’nin en gelişmiş GPT modellerinin yetenekleri de etkileyici.

Ayrıntılara inecek olursak Prometheus, Bing Orchestrator adlı bir bileşen aracılığıyla dahili sorgu oluşturmak için Bing ve GPT’yi kullanıyor ve ardından verilen konuşma bağlamında kullanıcı sorgusu için yalnızca birkaç milisaniye içinde doğru ve zengin bir yanıt sağlıyor.

İlgili dahili sorguları seçmek ve ilgili Bing arama sonuçlarından yararlanmak, modele alakalı ve yeni bilgiler sağlayarak son soruları yanıtlamasını ve yanlışlıkları azaltmasını sağladığı için Prometheus’un kritik bir bileşen oluyor.

Başka bir deyişle, model, Bing tarafından sağlanan veriler üzerinden akıl yürütme becerisini kullanıyor ve bu nedenle, Bing Orchestrator aracılığıyla Bing verileri tarafından temellendiriliyor.

Son adım, Prometheus’un hava durumu, borsa, spor, haberler vb. ilgili Bing arama yanıtlarını Sohbet yanıtına eklemesiyle gerçekleşiyor. Arama sonuçlarını göz önünde bulunduran Prometheus, alıntıları Sohbet yanıtındaki cümlelere bağlıyor, böylece kullanıcılar bu kaynaklara kolayca erişmek ve bilgileri doğrulamak için tıklayabiliyor.