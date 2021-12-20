MMO, MMORPG ve MMOFPS Oyun Nedir?

Hangi yaş grubunda olursanız olun, en yaş diliminde oyun oynamak insana büyük bir zevk verir. Günümüzde sokak oyunlarından çok insanlar bilgisayarları üzerinden oyun oynuyor. Online oyun oynarken MMO, MMORPG ve MMOFPS gibi terimleri sıkça duyarız. Peki nedir bu terimler? Bu terimler neyi ifade ediyor? bu soruların cevabını sizlere bu yazımızda vereceğiz.

Bu terimler Türkçe’ çevrildiği zaman pek bir anlam ifade etmiyor ancak oyun tarzları arasında büyük anlamlar ifade ediyor. MMO, çok sayıda kişinin aynı anda çevrimiçi olarak birbiriyle oynayabileceği çok oyunculu oyunlara verilen genel isimdir. Bu tür oyunlar için çoğu oyun türünün aksine herhangi bir oyuncu sınırı bulunmamaktadır. Günümüz teknolojisinin imkan sağladığı ölçüde, sadece on kişilik bir grup ile değil, binlerce hatta bazen milyonlarca kişiyle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda, oyundan oyuna değişiklik göstermek üzere, birçok MMO türündeki oyunda haritadaki kişilerin neredeyse tamamı ile savaşabilirsiniz.

MMO tanımı çok geniş bir alanda oyunları içerir. Geniş bir tür olduğu için de, kurallar her oyunda değişiklik gösterebilir. Bu yüzden de, MMO türündeki tek bir oyuna göre diğerlerini sınıflandırmak mümkün değildir.

MMORPG, İngilizce “Massively Multiplayer Online Role Playing Game” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir oyun türüdür. Çok oyunculu rol yapma oyunu olan MMORPG oyunlar yıllardır hayatlarını devam ettiriyor ve eskimiyorlar. Seviye sistemli rekabet ve oyundaki ilerlemelerle de canlı kalmayı sürdürüyorlar.

MMO ile MMORPG Arasındaki Farklar Neler?

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki tüm MMORPG’ler MMO içerisindedir. Fakat tüm MMO’lar MMORPG değildir.

Bir oyunu tek başına MMO olarak adlandırmak, o oyunun “çok oyunculu” olduğunu söylemekten öteye geçemez. Bu ön tanım, oyunları anlatmak için önemli olsa da, tam olarak bir oyunu tanımlamak için oyun türü de bu ön ekin sonunda belirtilmelidir.

Hiçbir oyun tek başına MMO olarak adlandırılamaz. Bir oyunun türünü belirtmek için kullanılan ifadeler şöyledir: Birincil şahıs nişancı, role yapma, hayatta kalma, strateji, yarış, spor vb… MMO, bu oyun türlerinin nasıl olacağını belirten bir ön tanımdır.

MMORPG tanım olarak bir rol yapma oyunudur. Oysa ki, MMO diye tanımlanan oyunlar, her türü içerebilirler. Aksiyondan, gerçek zamanlı bir stratejiye ve hatta son yıllarda popüler olan Battle Royale türüne kadar, her oyun türünü kapsayabilir.

MMO Oyunlar

Adından da anlaşılacağı üzere bu oyun türü çok oyunculu bir rol yapma deneyimi sunuyor. Oyuncular bu türün örneklerini oynarken karakterler yaratıyor ve bu karakteri geliştirmeye çalışıyor.

Oldukça uzun süredir piyasa olan MMORPG oyunlar mevcut. Ayrıca, bu oyunların ortaya çıkma süreci de fazlasıyla uzun sürüyor. Çünkü, oldukça geniş kitlelerin aynı anda oynamasını gerektiren bu oyunların bir sıkıntı yaşamaması gerekiyor.

En iyi MMORPG oyunları şu şekilde;

World of Warcraft

İlk olarak 2004 yılında piyasaya çıkan World of Warcraft, şu anda ilk halinden oldukça farklı bir halde. Aradan geçen yıllar boyunca oyunun geliştiricileri boş durmamış gibi gözüküyor. Oyuna eklenen yeni unsurlar ile oynanışın değişmesinin yanı sıra tamamen değişen bir grafik de söz konusu

Ancak her oyuncu bu değişimden memnun gibi gözükmüyor. Blizzard da bunun farkında olarak klasik bir WoW oyunu geliştirdi. World of Warcraft Classic isimli oyun Burning Crusade ek paketinden öncesini temel alıyor. Üstelik bu oyun standart WoW aboneliği dahilinde yer alıyor. Böylece, eski dönemlerin tadını almış oyuncular için de harika bir seçenek ortaya çıkıyor.

Guild Wars 2

Guild Wars 2, sürekli görev tamamlatan bir oynanış yerine daha çok canlı etkinlikler üzerinde duruyor. Böylece oyunun sürekli değişken hali oyuncuları tekdüzelikten kurtarıyor. Ayrıca, sıkıcı halden çıkan oyun daha uzun süre oynanabiliyor.

Buna ek olarak Guild Wars 2’de daha dinamik bir dövüş mekaniğinden bahsetmek mümkün. Kullanıcılar, komut verdiği animasyonun bitmesini beklemek yerine yeni hamleye hazırlanabiliyor.

The Elder Scrolls Online

Oyunun başlangıcında ufak tefek birkaç problem oluşsa da zaman içerisinde en iyi MMORPG oyunlar arasında yer alan bir yapım oldu The Elder Scrolls Online. Bethesda’nın tek oyunculu RPG oyunlarından elde ettiği deneyimi The Elder Scrolls Online’a aktarması, kaçınılmaz başarıyı da beraberinde getirdi.

Oyun Skyrim’den yaklaşık 1.000 yıl öncede geçiyor. Her ne kadar çok oyunculu bir deneyim sunsa da The Elder Scrolls Online’ı tek başınıza oynamanız da mümkün. Ayrıca, klasik Elder Scrolls oyunlarında yer alan bazı unsurları bu oyunda da görmek sizi mutlu edecektir.

Final Fantasy XIV

Özellikle oyunun ilk çıkışı pek çok oyuncunun tepki göstermesine sebep olmuştu. Ancak daha sonrasında Square Enix tarafından atılan doğru adımlar Final Fantasy XIV’ün kendi ayakları üzerinde durabilecek başarılı bir MMORPG olmasını sağladı.

Oyunun dikkat çeken noktalarından birisi şüphesiz başarılı hikayesi oluyor. Sıradan bir hikayenin çok daha ötesinde bir deneyim sunan Final Fantasy XIV, aynı zamanda seçebileceğiniz farklı sınıflar da sunuyor. Böylece oyun tekdüzelikten ve benzer oynanış sunan bir oyun olmaktan çıkıyor.

Black Desert Online

Black Desert Online özellikle PvP kısmı ile ağırlık koyan bir MMORPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu oyunun karakter tasarımı konusunda da ileri bir seviyede olduğunu belirtmekte fayda var.

Ancak oyunun eleştirilecek en büyük yanlarından birisi ise PvE deneyimi oluyor. Bu nedenle aradığınız unsur PvE ise Black Desert Online sizin için pek uygun demek doğru olmayacaktır.

MMOFPS Oyunlar

Far Cry 3

Ubisoft’un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği zamanının en iyi açık dünya oyunlarından birisiydi Far Cry 3. Hikayesiyle ve oynanış şekliyle bir çok oyuncuyu etkisi altına almıştı.

2012 yılında çıkan oyunda karakterimiz Jason Brody arkadaşları ile Güney Pasifik’te bir adada tatil yapıyorlar. Tatil sırasında Jason ve arkadaşları adanın psikopatı Vaas tarafından rehin alınıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

2009 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu seneler sonra, 2020 yılında “Remastered” versiyonu ile yeniden karşımıza çıktı. En iyi FPS oyunları listesinin belki de demirbaşlarından olan CoD MW2 gerek hikayesiyle gerek oynanış tarzıyla oyuncuları derinden etkiledi.

Buz gibi Rusya’dan Almanya’nın derinliklerine indiğimiz oyunda yapmadığımız şey yok desek yeridir. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir çatışma hali. Ama zaten bir Call of Duty oyunundan da farklı bir şey beklenmezdi.

Metro Exodus

Oyun bizi günümüzden 15 sene ileriye götürüyor. 2036 yılında, nükleer savaş sonrası hayatta kalan birkaç bin kişinin Moskova’nın yer altı metro tünellerinde yaşama tutunma mücadelesi verdiği dönemde geçiyor. Fakat Aytron olarak yönettiğimiz karakter ile artık Metro’dan kaçıp doğuda daha başka yerler aramaya başlıyoruz.

İnsanların başka yerlerde hayat kurduğuna inandığımız için onları bir şekilde bulmak temel amacımız. Hikaye olarak çok sürükleyici olmasa da oynanış açısından gayet güzel bir yapıya sahip.

Crysis – Remastered

Özellikle Türkçe seslendirilmiş olması gündemde bomba etkisi yaratmıştı. İşte o zamanlar bilgisayarları fiziksel açıdan oldukça zorlayan Crysis oyunu da remastered akımına kapılanlardan.

Remastered versiyonu ile görsellik anlamında daha da etkileyici olan Crysis’i oynarken kendimizi adeta “nanosuit” içerisinde hissediyoruz. Muhteşem hikayesi ile aksiyona da yeteri kadar doyuyoruz.

2007 yılında çıkmış olan bir oyunun remastered versiyonu ile bizi yeniden heyecanlandırması oldukça güzel.

Titanfall 2

Yayıncılığını Electronic Arts’ın üstlendiği ve Respawn Entertaiment’ın geliştirdiği Titanfall 2 özellikle Steam’de en çok satan FPS oyunları arasında yer alıyor.

2010’lu yıllarda FPS konusunda ipleri eline alan Activision’a karşı Electronic Arts’ın en ciddi hamlelerinden birisidir Titanfall oyunu. Serinin ikinci oyunu da aslında pastanın üzerindeki çilek gibidir adeta.

Oyuna çaylak bir asker olarak başlıyoruz ve komutanımızın ölmesiyle beraber Titan’ımızı devralıyoruz. Bu saatten sonrası ise iş bildiğiniz gibi.

Left 4 Dead 2

2009 yılında Valve’ın geliştirdiği ve yayınladığı oyun günümüzde hala en çok oynanan oyunlar arasında. Hatta Steam’in FPS oyunları listesinde de kendine yer edinmiş durumda.

Oyunda Savannah’dan New Orelans’a uzanan beş yeni şehirde amacımız hayatı zombilere zindan etmek. Ayrıca, eski bir oyun olmasına rağmen sürükleyici etkisi 2021 yılında da devam ediyor.

Half-Life

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Valve’ın üstlendiği Half-Life özellikle bir dönemin oyuncularının internet kafelerde yatmasına sebep olmuştur.

Sadece multiplayer modunda değil hikaye modunda da bizi oldukça etkilemiştir. Oyunda farklı bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu aslında hiç kolay değil. Bir elimizde levye, bir elimizde pompalı o yaratık senin bu yaratık benim vura vura ilerliyoruz.

Ayrıca bkz: New World Sistem Gereksinimleri