Amazon oyun stüdyolarında geliştirilen New World, birçok oyuncu tarafından heyecanla bekleniyordu. 28 Eylül 2021’de piyasaya sürülen, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu, oyunseverler tarafından pek beğenilmedi çünkü sistem gereksinimleri ve oyun içi buglar çok fazla sayıdaydı.

New World, başlarda 2020 senesinin Mayıs ayında piyasada olacaktı. Ancak yaşanan teknik sorunlardan dolayı çıkış tarihi gecikti. Grafikleri son derece göz alıcı olan New World birçok kullanıcı tarafından ekran kartına zarar gelebileceği gerekçesi ile korku ile yaklaşmalarına neden oldu.

Ekran kartı yakan oyun New World‘ün sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Buna ek olarak gereken sistem gereksinimlerine göre ekran kartınızın yanmaması gerekiyor. Fakat oyunculardan alınan geri dönüşlere göre oyun bazı ekran kartlarını bozdu.

Çoğu oyunsever, oyunun detaylarına ve konusuna bayılırken çoğu kişi de oyundan hiç memnun olmadı. New World’ün Amazon’un piyasaya çıkarttığı ilk MMO-RPG oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Karar ve değerlendirme aşamasında bu kriterler göz önünde bulundurulmalı.

Özellikle sistem gereksinimlerine bakıldığı zaman New World, her bilgisayarda sorunsuz çalışacak bir oyun değil. Oyun gerçekten çok fazla sistem gereksinimi istiyor. Özellikle aksiyon efektleri bu sistem gereksinimlerini sonuna kadar karşılıyor.

New World Sistem Gereksinimleri

New World minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-2400 / 3Ghz’de 4 fiziksel çekirdekli AMD CPU

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: NVIDIA® GeForce® GTX 670 2GB / AMD Radeon R9 280 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

New World önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i7-2600K / AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: NVIDIA® GeForce® GTX 970 / AMD Radeon R9 390X veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Steam üzerindeki birçok kullanıcı New World’ün Türkçe dil seçeneği olmamasından dolayı şikayetçi olduğunu dile getirdi. Amazon’un bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmasa da en kısa zamanda Türkçe dil seçeneğinin ekleneceği tahmin ediliyor.

Üzerinde büyü olan Aeternum isimli bir adada olan oyun, MMO türünün tüm imkanlarını oyunculara sunuyor. Üstelik oyuncular, New World’ü açık dünya rol yapma oyunu şeklinde çevrimiçi ya da tek oyunculu şekilde oynayabilecekleri gibi PvP türünü de deneyimleyebiliyorlar. Geliştirme sürecinde beklentiyi tavan yaptıran oyun, gerçekten de vadettiğini verecek gibi görünüyor.

Oyunda 50×50 savaşların olduğu, kalelerin savunulduğu bir PvP ortamı da var. MMO oyunlarının genelinde gördüğümüz bu ortam, oyuncuların birbirleriyle savaşması ile sınırlı değil. Savaş ortamında vahşi yaratıklara karşı da savunma yapmamız gerekli.

Amazon Games tek başına oynamak isteyenleri de düşünüp PvP oyun tarzını isteğe bağlı hale getirmiş. Oyunda tek başınıza oynamak istiyorsanız kendi kalenizi de inşa edebilirsiniz. Kalenize diğer oyuncuları davet edebilir ve kalenizi ticaret yapılabilen bir yere dönüştürebilirsiniz.

New World Sınıflar

Oyunda 3 çeşit dövüş tarzımız bulunuyor. Büyü, yakın dövüş ve uzak dövüş. Her bir dövüş tarzının kendine ait silahları var. Bunlar:

Büyü için büyücü eldivenleri ve asalar

Yakın dövüş için savaş baltaları, gürzler, mızraklar ve kılıçlar

Uzak dövüş için tek el tabancalar, yaylar ve tüfeklerdir.

Her bir dövüş tarzının iyi ve kötü yanları var. Yakın dövüşte hızlı hareket edebiliyorken, karşıdan gelen alan hasarlarından kaçmanız zorlaşıyor. Büyü, hasar olarak fazla olsa da mana istemesi sizi savaş alanında zor duruma sokabiliyor. Uzak dövüşte ise hasar alma riskinizin az olmasının yanında cephanenizin iyi olması gerekiyor. Ancak bunları çok düşünmemize gerek yok. Çünkü oyun bize herhangi iki dövüş tarzını kullanma imkânı veriyor.

New World Karakterler

New World, oyun başlangıcında karakter özelleştirme imkânı sunuyor. Fiziksel görünüşümüzü isteğimiz doğrultusunda oluşturabiliyoruz. Oluşturulan karakter sadece insan olarak seçilebiliyor. Diğer MMO oyunlarında gördüğümüz ırka bağlı yetenekler New World’de yer almıyor.

Oyunda birçok hasar çeşidi var. Karakterimizin yeteneklerini seçmek tamamen bize kalmış durumda. İstersek yanma hasarını yükseltip, zehir hasarı için herhangi bir yükseltme yapmayabiliriz. Bu durum oyunda her karakterin, karşı bir karakteri olduğunu gösteriyor. Anlayacağınız oyunda en iyi karakter diye bir şey yok.

Ayrıca bkz: Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri