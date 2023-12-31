Mod Yapımcıları The Day Before’u Ayakta Tutmaya Çalışıyor

The Day Before, beklenenin altında kalan bir piyasaya sürüş ve yaşanan tartışmaların ardından oyuncularını hayal kırıklığına uğrattı. Oyunun geliştiricisi Fntastic, sorunların üstesinden gelemeyerek kapanma kararı aldı. Ancak, bu olumsuz tabloya rağmen, mod yapımcıları Luci0 ve fskartd, oyunculara umut veren bir girişimde bulunuyor.

The Day Before için çevrimdışı mod geliştiriliyor

İki mod yapımcısı, The Day Before için bir Çevrimdışı Mod geliştirmeye karar verdiler. Oyunun geliştiricisinin kapanma kararı almasının ardından, Luci0 ve fskartd, oyuna uzun ömürlü bir soluk kazandırmak amacıyla bu projeye giriştiler. Ancak, henüz proje erken aşamada olduğu için tamamlanma süreci ve detayları belirsizliğini koruyor.

Luci0, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, projenin gelişimine dair elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve kullanılabilir olduğunda daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti. Oyuncular, bu çabaların oyunun geleceği konusunda bir umut ışığı olabileceğini düşünerek gelişmeleri bekliyor.