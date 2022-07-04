Monster Notebook Adını Değiştirme Kararı Aldı!

Günümüzün en büyük oyun bilgisayarı markalarından olan Monster Notebook adını değiştidi. Monster Notebook, yeni adının Tulpar olduğunu açıkladı.

Hem dünya üzerinde hem de dünya genelinde en sevilen oyun bilgisayarı markası olan Monster Notebook, küresel çapta bir karar aldı. Hayatımıza gireli uzun bir zaman olmamasına rağmen birçok kullanıcı tam puan almayı başardı.

Hali hazırda Monster Notebook serisi olan Tulpar, artık markanın yeni adı oldu. Tulpar, halen pazarda satışı bulunuyor ve kullanıcıların büyük bir kısmından olumlu dönüş aldı. Monster Notebook, bu seriyi yeni adı olarak yaptı ve bundan sonraki ürünler Tulpar adı altında piyasaya çıkacak.

Monster Notebook, bu kararın altında küreselleşme ile beraber dünya pazarında daha çok kullanıcıya erişmek olduğunu açıkladı. Dünya üzerinde bilgisayar olmasa bile Monster adını kullanan birçok marka olduğunu dile getiren Monster CEO’su, Tulpar adı ile birlikte daha başarılı olacaklarını iddia etti.

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