Monterey Bazı Apple Cihazlarında Sorun Çıkarıyor

Sosyal medya üzerinden kullanıcılar Apple’a şikayette bulundu. Bu şikayetin sebebi, en yeni işletim sistemi Monterey, güncellenme yaptıktan sonra cihazlarının sorun yaşadığı üzerineydi.

Hali hazırda kullandığınız MacBook‘unuz bulunuyorsa ve Monterey’e yükseltmeyi düşünüyorsanız beklemekte fayda var. Çünkü şu anda güncelleme yaparsanız bir süre cihazınız açılmayabilir.

Apple, 25 Ekim‘de en yeni işletim sistemini yayınlamıştı. Bu en yeni işletim sistemine güncelleyen bazı kullanıcılar sorunla karşılaştı. Sosyal medya hesaplarından, cihazlarının açılmadığı için Apple’e şikayette bulundular. Tüm bu şikayetler MacRumors tarafından tespit edildi ve incelemeye alındı. Şikayetlerin hemen hemen hepsi güncelleme ile gelen sorunlar hakkında.

Sorun yaşanan cihazlar, eski MacBook Pro, Mac mini ve iMac gibi cihazlar üzerinde gerçekleşiyor. Ancak daha yeni ve güncel ürünlerde bu sorunların yaşanmadığı tespit edildi. Eğer sizin de Apple cihazınız eski bir modelse güncelleme için beklemekte fayda var.

Apple, hali hazırda hiçbir yerde konu hakkında bilgi vermedi. Ancak Apple’ın resmi Twitter hesabında, Mac’iniz açılmıyorsa ne yapacağınız ve ne yapacağınızla ilgili destek makalelerine bağlantı vererek kullanıcılara yardımcı olmaya çalıştı.

Bazı kullanıcılara göre, Mac’in Monterey güncellemesi yüklendikten sonra sorun yaşandığını fakat daha sonra bu sorunun ortadan kalktığı söylendi. Ancak bazı kullanıcıların sorunu halen devam ediyor. Bu sorunu yaşamamak için Apple’dan resmi bir açıklama beklemekte fayda var. Birçok kullanıcı Monterey’in sunduğu yeni özellikleri heyecanla bekliyor.

Ayrıca bkz: iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 ve macOS Monterey 25 Ekim’de kullanıma sunulacak