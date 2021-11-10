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Moto G Power 2022, Geekbench’te Görüntülendi!

Geekbench listesi akıllı telefonun 4 GB RAM ve Android 11 ile donatıldığını ortaya koyuyor. Moto G Power 2022 Kıyaslama platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 165 ve 1103 puan aldı. Akıllı telefonun diğer detayları gizemini koruyor.

Ayşen Sıla

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Ekim ayında, güvenilir bir kaynak Motorola’nın Moto G Power (2022) ve Moto G200 olmak üzere iki yeni telefon üzerinde çalıştığını açıkladı. Her iki telefon da sırasıyla Tonga ve Yukon olarak kodlanmış. 

Söylentiler G200’ün ana özelliklerini ortaya çıkarırken, G Power (2022) ile ilgili herhangi bir paylaşım olmadı. Bugün Geekbench kıyaslama sitesinde görüldüğü için G Power’ın (2022) lansman tarihi yaklaşıyor.

Moto G Power’ın (2022) Geekbench listesi, MT6765H model numarasına sahip; bir MediaTek işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Listenin kaynak kodu, işlemcinin PowerVR Rogue GE8320 GPU ile donatıldığını gösteriyor. Bu bulgular, G Power’ın (2022) Helio G35 işlemci tarafından çalıştırıldığı sonucuna varmak için yeterli.

motorola-moto-g-power-2022

Geekbench listesi akıllı telefonun 4 GB RAM ve Android 11 ile donatıldığını ortaya koyuyor. Moto G Power 2022 Kıyaslama platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 165 ve 1103 puan aldı. Akıllı telefonun diğer detayları gizemini koruyor.

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KaynakFuentitech

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