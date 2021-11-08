Motorola Moto Edge X Çok Yakında Görücüye Çıkacak!

Ağustos ayında Motorola, Moto Edge S Pro ve Moto Edge Lite’ı duyurdu. Bu telefonlar; Motorola Edge 20 Pro ve Motorola Edge 20‘nin farklı versiyonlarıydı. Yeni bilgiler, şirketin Moto Edge X adlı yeni bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.

Bugün Lenovo Çin Cep Telefonu İş Departmanı Genel Müdürü Chen Jin, Moto Edge X adlı yeni bir telefonun posterini paylaştı. Cihazın özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Qualcomm’un bu ayın sonunda gerçekleştirilecek olan Tech Summit etkinliğinde yeni nesil Snapdragon 898 işlemciyi duyurmasını bekliyoruz. Edge X’in SD898 işlemciye sahip olup olmadığı belli değil.

Motorola, bu yıl Snapdragon 888 işlemci destekli bir amiral gemisi piyasaya sürmedi. Bu nedenle, SD888 işlemci ile donatılma olasılığı var. Şirketin önümüzdeki günlerde Edge X hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmasını umuyoruz.