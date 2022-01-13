Moto Tab G70 Brezilya Pazarında Satışa Çıkıyor!

Dün yaptığımız haber ile Moto Tab G70 hakkında bir dizi detay paylaşmıştık. Özellikle Tab G70’in hangi pazarlarda çıkacağı hakkında bilgiler yayınlanmaya başlamıştı. Bugün itibariyle beraber Brezilya pazarında satışa çıkan Tab G70 hakkında fiyatlandırması da dahil birçok detay belli oldu.

Moto Tab G70’in en dikkat çeken özelliği Android 11 ile beraber geliyor olması. Ayrıca 2000 x 1200 piksel çözünürlüklere sahip IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Dolby Atmos ses kurulumu ile sizlere muazzam bir ses deneyimi yaşatıyor. 8 MP selfi kamerası ve 13 MP bir arka kamerası bulunan G70, 4 GB RAM 64 GB depolama alanı ile raflarda yerini alacak.

Ayrıca Moto Tab G70’in üzerinde 7700 mAh bir batarya mevcut. Bu bataryayı 20 W hızlı şarj desteği ile şarj edebilirsiniz. Günümüz tabletlerine göre biraz ağır olan Moto Tab G70 tam 500 gram ağırlığa sahip olacak.

Önümüzdeki hafta Hindistan pazarında satışa girecek olan Moto Tab G70, bugün itibariyle Brezilya pazarında raflarda yerini aldı. Brezilya pazarında yeşil renkle bulunan Tab G70, 433 dolar bir fiyat bandında satışa çıktı.

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