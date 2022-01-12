Motorola Tab G70 Ekran Özellikleri Belli Oldu!

Motorola’nın yeni cihazı Tab G70 geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Henüz hakkında resmi bir bilgi yer almasa da Motorola Tab G70 hakkında bazı haberler çıkmaya başladı.

Motorola’nın yeni Tab G70 diğer Motorola modellerinin çok üstünde özellikler ile geliyor. Bu durumda yüksek fiyat olacağa benziyor. Tabii ki şu an için henüz resmi bir açıklama gelmedi ama Motorola’nın yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor.

G70, 15:9 en boy boyutlarında olan 11 inç ekrana sahip olacak. Ayrıca G70, kullanıcılarına Netflix ve Amazon‘da yüksek çözünürlük ile içerik izletme garantisini vaat ediyor. Özellikle dizi ve film izlerken sahip olduğu Dolby Atmos destekli dört hoparlör sizlere muhteşem bir seyir deneyimi yaşatacak.

Özellikleri arasında Mali-G76 12 nm yonga seti ile dikkat çeken G70, Helio G90T‘i destekliyor. RAM kapasitesinin 4 GB olması beklenen G70’in 64 GB bir dahili depolama alanı olacak. Ayrıca 7000 mAh bir batarya büyüklüğüne sahip olan G70, 20 W hızlı şarj desteğine sahip.

Fiyat ve kamerası hakkında henüz net bilgi bulunmamasına rağmen kameranın 8 MP ön kamera ve 13 MP arka olması bekleniyor. G70’in önümüzdeki hafta içerisinde Hindastan’da satışa çıkması planlıyor. Piyasaya çıkmasıyla beraber hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olacağız.

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