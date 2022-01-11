Motorola Razr 3’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Geçen ay, Lenovo mobil işletmeden sorumlu Genel Müdürü Chen Jin; şirketin üçüncü nesil Razr kapaklı cihaz üzerinde çalıştığını doğruladı. Dün XDA Developers Motorola Razr 3‘ün orta seviye özelliklere sahip önceki modellerin aksine, amiral gemisi bir cihaz olarak geleceğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Şimdi, hazırlanan yeni bir rapor, Razr 3’ün özellikleri hakkında ek bilgiler ortaya koydu.

Motorola Razr 3

Razr 3’ün Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacağını biliyoruz. Hatırlamak gerekirse, ilk Motorola Razr flip telefon Snapdragon 710 ile geldi; ve ikinci nesil modeli Snapdragon 765G işlemciyle geliyor.

Razr 3’ün 6 GB, 8 GB ve 12 GB gibi RAM seçenekleriyle gelmesini bekliyoruz. 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi depolama seçenekleriyle gelmesini bekliyoruz. Ekran kısmında çentik olmayacak. Bunun yerine, delikli bir tasarıma sahip olacak.

Bağlantı cephesinde, cihazın NFC ve UWB (ultra geniş bant) daha doğru; konumlandırma desteği ile gelmesini bekliyoruz. Yayın, Razr 3’ün 120Hz yenileme hızı sunan katlanır bir AMOLED panele sahip olduğunu gösterdi. İkincil bir ekrana sahip olmaya devam edecek, ancak boyutu ve çözünürlüğü hakkında bilgi yok.

Kaynağımız, Razr 3′ün kod adının ‘Maven‘ olduğunu ve 20:9 en boy oranı sunan Full HD+ katlanabilir bir ekrana sahip olacağını açıkladı. Ancak AMOLED ekrana sahip olup olmadığını doğrulayacak. Cihaz 2.800 mAh bataryaya sahip olacak.