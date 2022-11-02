Motorola, 125W’lık Yeni Moto GaN Şarj Cihazını Tanıttı!

GaN şarj cihazlarının popülaritesi, esas olarak daha küçük form faktörü, büyük güç kapasitesi ve optimum ısı kontrolü nedeniyle azalmaya devam ediyor. Fakat Motorola şimdi Moto 125W GaN flaş şarj adaptörünü tanıttı. Taşınabilir şarj cihazının fiyatı ise yaklaşık 35 dolar.

Moto 125W Galyum Nitrür şarj cihazı, markaya özel bir protokolü destekliyor. 125W’lık en yüksek çıkış, şarj cihazının Moto X30 Pro‘yu yalnızca 7 dakikada %0-50 arasında şarj etmesini sağlıyor. Şarj adaptörü, QC 3.0 ve PD 3.0 şarj protokolü desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca QC 5.0 protokolü ile uyumlu ve hızlı şarj olmadan 20V/3A 60W çıkış verebiliyor.

Dahili ON Semiconductor kontrol IC, şarj cihazının boyutunu etkili bir şekilde azaltıyor. Gövde, mat ve buzlu kaplamalı, alev geciktirici bir malzemeden yapılmış. Ayrıca Motorola flaş şarj cihazı, Çin’in 3C sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylanmış. Böylece, aşırı şarj, aşırı ısınma ve kısa devre gibi çeşitli güvenlik koruması var. Şarj cihazı, en yüksek çıkışta çalışırken güvenliği ve kararlılığı dikkate alıyor.

Moto 125W GaN Şarj Cihazı, çift taraflı iletken alüminyum folyo ve TPE alev geciktirici malzemeden yapılmış 1 metrelik bir USB-C veri kablosuyla birlikte geliyor. Kablo 6A’ya kadar akım akışını destekliyor.