Motorola Yeni Kamerası ile Sürpriz Yaptı

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan Motorola, ekran altı kamera teknolojine sahip Edge X30 modeli üzerinde çalışmalar yaptığı sızdırıldı.

2021 sonlarına doğru tanıttığı Edge X30, 2022 yılıyla beraber hakkında birçok dedikodu ortada dolanma başladı. Motorola’nın yeni telefonu Edge X30 ‘un ekran altında bir kamerayla beraber geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Snapdragon 8 Gen 1 ile beraber gelen Edge X30, piyasaya çıktıktan kısa süre sonra stokları tüketti. Motorola, kullanıcılarına ekranın tamamını kullanması için kamerayı ekranın altına yerleştirmeyi düşünüyor.

Ekran altı kameraya sahip Edge X30 modeli, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alacak. Qualcomm’un ürettiği Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretildi. Edge X30, ekran altı kamera ile beraber tekrardan piyasaya sürülecek. 6.67 inç AMOLED bir ekran ile beraber gelecek. Ayrıca 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Ekran altı kamera ile beraber gelecek olan Edge X30, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile beraber kullanıcılar ile buluşacak. Cihazda 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alacak. Yeni Motorola Edge X30’un ne zaman çıkacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

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