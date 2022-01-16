Motorola Yeni Amiral Gemisi Üzerinde Çalışıyor

Günümüzün akıllı telefon devlerinden Motorola, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni amiral gemisi “Frontier” adıyla belli başlı kaynaklarda görüntülendi.

Geçtiğimiz günler Motorola, Edge X30 adı altında bir yeni modelini teknoloji dünyası ile paylaşmıştı. Yeni amiral gemisi hakkında bir dizi sızıntı ortaya çıktı. Yeni amiral gemisi ile beraber Motorola birçok yeni özelliği kullanıcılar ile buluşturacak.

İlk olarak çıkan haberlerden başlayalım. Yeni amiral gemisinin ekran boyutu 6.67 inç olacak. Ayrıca bu ekran 144 Hz ekran tazeleme hızına ve OLED bir şekilde karşımıza çıkacak. Snapdragon 8 Gen 1 olması beklenen yeni amiral gemisinin farklı bir işlemciye sahip olabilme olasılığı da yazıldı. Samsung’un yeni işlemcinin bu cihazda kullanılacağı hakkında birkaç ipucu verdi. Özellikle Samsung’un yeni çıkaracağı işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2 olarak adlandırılacağı öne sürüldü. Ayrıca yeni gelecek olan Motorola amiral gemisi modelinde 8 GB RAM ve 256 GB bir dahili depolama alanına sahip olacak. Android 12 ile beraber raflarda olacak.

Yeni amiral gemisinin kamerasına gelecek olursak. 200 MP bir arka kameraya sahip olacak. Ayrıca 50 MP ve 12 MP iki adet yardımcı arka kamera da yer alıyor. 125 W hızlı şarj desteği ve 50 W kadar kablosuz şarj deneyimi sunmayı planlıyor. Motorola yeni amiral gemisi modeli hakkında detaylı bilgileri önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

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