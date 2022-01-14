Motorola Edge 30 Ultra, Smart Stylus Kalemle Görücüye Çıkacak

Motorola’nın Motorola Edge 30 Ultra amiral gemisi telefonlarını küresel pazarlarda piyasaya çıkacak. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler; Ultra modelinin Motorola Smart Stylus için destek taşıyacağını ortaya koyuyor.

Rapor, şirketin aşağıdaki şematik resimde olduğu gibi kalemi saklamak için kullanılabilecek; özel bir Folio Kılıf tasarladığını iddia ediyor. Rapora göre, Motorola Smart Stylus, Bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefonla eşleşiyor.

Kalem, hava hareketleri ve kablosuz şarj için destek taşıyor. Ek olarak, harici bir ekrana sahip bir hava faresi olarak da görev görüyor. Smart Stylus, Moto G Stylus 2022 orta sınıf telefonla birlikte gelecek stylus’tan farklı olacak. Smart Stylus, muhtemelen Samsung Galaxy S21 Ultra için tasarlanmış; S Pen gibi gelişmiş bir cihaz olacak.

Motorola Edge 30 Ultra Folio Kılıf, Smart Stylus’u arkaya yerleştirmek için kullanılıyor. Stylus kılıfın dışında ve uzun süre kullanılmadığında cihaz kullanıcıyı uyarıyor. Kalem kılıfın içinde tutulduğunda otomatik olarak şarj oluyor.

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