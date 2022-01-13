Motorola Edge 30 Pro, Sertifika Aldı – Yakında Çıkıyor

XT2201-1 model numarasına sahip Motorola Edge 30 Pro, Tayland NBTC yetkilisinden onay aldı. Hatırlamak gerekirse, Aralık 2021’de Çin’de dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 1 destekli akıllı telefonu olarak resmiyet kazanmıştı.

Edge 30, XT2201-2 model numarasını taşıyordu. Bu nedenle, Motorola Edge X30‘un Tayland dahil küresel pazarlarda; Motorola Edge 30 Pro olarak yeniden çıkacağını söyleyebiliriz.

Motorola Edge 30 Pro, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle; Geekbench kıyaslama portalında ortaya çıkmıştı. Liste ayrıca Android 12 işletim sistemine ve 12 GB RAM’e sahip olduğunu ortaya koydu.

Telefonun Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç OLED ekranla gelmesini bekliyoruz. Selfie’ler için 60 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana) + 50 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera vaat edecek.

12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar; UFS 3.1 depolama ile geleceğini de söyleyebiliriz. Cihaz, Android 12 işletim sistemi ve My UI arayüzünde çalışıyor. 68W hızlı şarj sunan 5.000 mAh pil vaat edecek.

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