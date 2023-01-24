Motorola Yeni Moto Secure Uygulamasını Sundu!

Motorola pazarda oldukça iyi durumda. Yakın zamanda piyasaya çıkan bütçeye uygun akıllı telefonları, harika donanım özellikleri vaat ediyor ve temiz stok android deneyimi sunmak, marka için başka bir profesyonel alan.

Firma, kullanıcıların gizlilik ayarlarını daha kolay kontrol etmelerini sağlayan yeni bir Moto güvenli uygulamasını duyurdu. Motorola’nın yeni duyurulan uygulaması, Moto akıllı telefonunuzdaki “tüm hayati cihaz güvenliği ve gizlilik özellikleri için gidilecek yer” olacak şekilde tasarlanmış.

Moto Secure Uygulaması, telefonunuzda yüklü tüm Android ve Motorola güvenlik uygulamalarına ve ayarlarına hızlı ve basit erişim sağlıyor ve akıllı telefonunuzu kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve diğer tehlikelerden korumak için oluşturulmuş bir güvenlik platformu olan Motorola Thinkshield tarafından destekleniyor.

Bununla birlikte, yeni Moto Secure Uygulaması, telefonunuzun güvenlik ayarlarını yönetmek için merkezi bir konumdan daha fazlasını sağlıyor. Ek olarak, size ek bir güvenlik önlemi ve Motorola’nın sözleriyle “iç huzuru” sağlamayı amaçlayan birkaç yeni güvenlik önlemi de var.