Ana SayfaTeknoloji HaberleriMotorola Yeni Moto Secure Uygulamasını Sundu!

Motorola Yeni Moto Secure Uygulamasını Sundu!

Moto Secure Uygulaması, telefonunuzda yüklü tüm Android ve Motorola güvenlik uygulamalarına ve ayarlarına hızlı ve basit erişim sağlıyor ve akıllı telefonunuzu kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve diğer tehlikelerden korumak için oluşturulmuş bir güvenlik platformu olan Motorola Thinkshield tarafından destekleniyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
8
motorola-moto-secure

En İyi BluTV Filmleri – Ocak 2023

BluTV birbirinden farklı içerikleri ağırlamak için her geçen gün kendini geliştirmeye çalışan bir platform olma...

Motorola pazarda oldukça iyi durumda. Yakın zamanda piyasaya çıkan bütçeye uygun akıllı telefonları, harika donanım özellikleri vaat ediyor ve temiz stok android deneyimi sunmak, marka için başka bir profesyonel alan.

Firma, kullanıcıların gizlilik ayarlarını daha kolay kontrol etmelerini sağlayan yeni bir Moto güvenli uygulamasını duyurdu. Motorola’nın yeni duyurulan uygulaması, Moto akıllı telefonunuzdaki “tüm hayati cihaz güvenliği ve gizlilik özellikleri için gidilecek yer” olacak şekilde tasarlanmış.

Moto Secure Uygulaması, telefonunuzda yüklü tüm Android ve Motorola güvenlik uygulamalarına ve ayarlarına hızlı ve basit erişim sağlıyor ve akıllı telefonunuzu kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve diğer tehlikelerden korumak için oluşturulmuş bir güvenlik platformu olan Motorola Thinkshield tarafından destekleniyor.

motorola-moto-secure

Bununla birlikte, yeni Moto Secure Uygulaması, telefonunuzun güvenlik ayarlarını yönetmek için merkezi bir konumdan daha fazlasını sağlıyor. Ek olarak, size ek bir güvenlik önlemi ve Motorola’nın sözleriyle “iç huzuru” sağlamayı amaçlayan birkaç yeni güvenlik önlemi de var.

-- Reklam --

Ghost Recon Breakpoint Steam’e Eklendi!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint yer alıyor 2019 yılında...
Önceki İçerik
Ghost Recon Breakpoint Steam’e Eklendi!
Sonraki İçerik
En İyi BluTV Dizileri – Ocak 2023
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021