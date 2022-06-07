MSI, 240 Hz Bilgisayarıyla Razeri Ezdi Geçti

Geçen ay Display Week 2022 fuarında Samsung Display, dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 240Hz OLED ekranını tanıttı. Bu konferanstan önce Razer, bu ekranı taşıyacak yeni nesil Razer Blade 15‘i duyurmuştu. Ancak ürünün yalnızca Q4 2022’de raflara çıkması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesinden önce MSI, bu ekranlı bir dizüstü bilgisayarı da duyurdu ve daha önce satışa çıkartacak.

Razer Blade 15, dünyanın ilk 240Hz OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılmıştı. Ama ne yazık ki notebook bu unvanını bir ayda kaybetti.

Bu ünvan şimdi yeni tanıtılan MSI Raider GE67 HX’e ait. Razer modelinden farklı olarak bu, bu ay en kısa sürede ön satışa çıkacak. Çünkü resmi internet sitesi erkenci kuş programının 1 Haziran-30 Eylül tarihleri ​​arasında çalıştığını söylüyor.

Samsung Display bile resmi basın bülteninde dizüstü bilgisayarlar için 240Hz OLED ekranının 15,6 inçlik bir oyun dizüstü bilgisayarı olan MSI Raider GE67 HX‘te piyasaya çıkacağını belirtiyor. Firma, söz konusu gösterge paneli için seri üretime başladığını da ortaya koyuyor.

Yeni MSI dizüstü bilgisayardaki Samsung Display tarafından sağlanan OLED paneli, çapraz olarak 15.6-inç boyutunda. 2560 x 1440 piksel (QHD) çözünürlüğe ve 240 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip. Ekran 0,2 ms’ye kadar tepki süresi ve 1.000.000:1 kontrast oranı vaat ediyor. Son olarak, Vesa DisplayHDR True Black 600 sertifikasıyla geliyor.