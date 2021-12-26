Sonunda NASA, James Webb Uzay Teleskobu‘nu fırlattı. Noel sabahı, teleskop, 14 yıllık geliştirme ve bir dizi gecikmeden sonra, Avrupa’nın Fransız Guyanası’ndaki Uzay Limanı’ndan bir Arianespace Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.

JSWT, Dünya-Güneş sisteminin ikinci Lagrange noktasına yakın bir yerde Güneş’in yörüngesinde dönecek. Hedefine ulaşması yaklaşık bir ay sürecek, ardından araştırmacılar kara deliklere göz atabilecek, evrendeki en eski galaksilerden bazılarını gözlemleyebilecek ve çeşitli öte gezegenlerin yaşanabilirliğini değerlendirebilecek.

NASA, projeyi geliştirmek için Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklık kurdu. JSWT, uzun tarihi boyunca gecikmelerle kuşatılmıştır. NASA başlangıçta onu 2007‘de piyasaya sürmeyi umuyordu, ancak artan maliyetler mühendisleri 2005’te teleskopu yeniden düşünmeye sevk etti. JSWT daha sonra 2016‘da hazır ilan edildi, ancak inşaat komplikasyonları nedeniyle proje bir kez daha askıya alındı. Teleskop 2019‘da monte edildi, ancak daha sonra COVID-19 salgını vurdu ve test ve nakliye işlemlerinde gecikmelere yol açtı.

JWST nihayet uzay limanına ulaştıktan sonra NASA, 18 Aralık‘ta bir fırlatma tarihi belirledi. Ancak son dakika denetimleri ve uygun hava koşullarının olmaması nedeniyle lansmanı bugüne erteledi. Yine de, böylesine önemli, uzun süredir devam eden bir görev için birkaç gün nedir? JWST sonunda uzaya gitti ve önümüzdeki aylarda keşiflerinden bazılarını öğrenmeye başlayacağız.

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