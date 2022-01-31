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Netflix, Exynos 2200 desteklenen cihazları yonga setleri listesine aldı

Samsung'un ilk 2022 amiral gemisi akıllı telefon serisi çok yakında tanıtılıyor. Tasarım ve tam teknik özelliklerden potansiyel fiyatlandırmaya kadar, geçtiğimiz aylardaki sızıntılar Galaxy S22 serisi hakkında bilmediğimiz çok az şey bıraktı. Şimdi Netflix, dizilişle ilgili önemli bir ayrıntıyı da doğruladı. Netflix HD akışını destekleyen akıllı telefonların ve tabletlerin listelerini tutmanın yanı sıra Netflix, uyumlu yonga setleri için de benzer bir liste yayınladı.

Ahmet Ekinler

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Netflix - Cepkolik

Samsung, 9 Şubat’ı Galaxy S22 serisi için resmi bir duyuru tarihi olarak zaten onayladı ve son birkaç aydaki sayısız ayrıntılı sızıntı, yaklaşan üçlü hakkında bilinmesi gereken hemen hemen her şeyi ortaya çıkardı.

Bu nedenle, Netflix‘in Samsung’un amiral gemisi yonga setlerine destek eklemesi, yalnızca Galaxy S22 ailesinin bazı ülkelerde Exynos 2200‘ü çalıştıracağının bir başka teyidi olarak destek veriyor. Snapdragon 8 Gen 1 sürümleri ABD, Çin ve Hindistan’da dağıtılmaya devam edecek.

Netflix‘in desteklenen cihazlar ve yonga setleri listesine gelince, HD ve HDR video uyumluluğunu gösteren bir liste. Aşağıdaki kaynak bağlantısından iki listeye göz atabilirsiniz.

Galaxy S22 serisi resmi olarak 9 Şubat‘ta piyasaya çıkıyor. Samsung‘un en yeni ve en iyi telefonlarına ulaşanlardan biri olmak istiyorsanız, Galaxy S22’nizi satışa çıkmadan rezerve edebilir ve ekstra hediyelerden faydalanabilirsiniz. Günü geldiğinde tekrar hatırlayacağız.

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KaynakNetflix

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