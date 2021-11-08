Netflix Mobil Oyunları App Store İçin Geliyor

Netflix’in çıkaracağı oyunlar App Store’de IOS kullanıcılarına özel yer alacağı söyleniyor. Bloomberg televizyonundan Mark Gurman, Netflix çıkaracağı mobil oyunları App Store arayıcılığı ile kullanıcılara ulaştıracağını söyledi. Netflix geliştiricisi Steve Moser, akıllara takılan sorular hakkında Bloomberg ile paylaştı.

Netflix’in çıkaracağı mobil oyunların her birini tek tek cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Ayrıca App Store‘da ki sistem Android‘de mevcut. Hemen hemen aynı şekilde çalışacak. Netflix’in mobil oyun durumu Android’de şu şekilde çalışıyor. Netflix uygulamasında özel bir oyunlar sekmesi vardır. Bir oyuna dokunduğunuzda, Google Play‘i açar, uygulamayı indirmenizi ister ve ardından Netflix hesabınızda oturum açmanızı ister.

Muhtemelen App Store’da Netflix’ten bir oyun indirmeniz ve ardından Netflix hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Ancak birçok kullanıcının kafasına takılan soru, Netflix bunu yaparsa, teknik olarak herhangi bir App Store maddesini ihlal etmiş olmuyor. Ancak Apple, Netflix’in Android‘de görünen oyunlar sekmesini göstermesini engelleyip engellemeyeceği merak konusu durumda. Tahminlere göre her şey Netflix’in planladığı gibi olmayacak.

Setapp gibi diğer abonelik hizmetleri de benzer şekilde çalışır. Setapp, geçen yıl iOS uygulamalarını ekleyen bir Mac uygulaması abonelik hizmetidir. Söz konusu uygulamayı App Store’dan indirmenizi ve ardından aboneliğinizin bir parçası olarak aldığınız bir QR kodunu taramanızı ister. QR kodu uygulamayı başlatacak ve aboneliğinizi onaylayacaktır. Ancak Netflix sistemi, bir kodu taramak yerine manuel olarak bir hesapta oturum açmanızı gerektirir.

Netflix’in Mobil Oyunları

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix’in mobil oyunlarının ne zaman App Store geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak Netflix, mobil oyunların App Store geleceğini resmi olarak duyurmuştu.

Ayrıca bkz: Netflix Yeni Oyun Özelliği Nasıl Çalışır?