Netflix Yeni Oyun Özelliği Nasıl Çalışır?

Birkaç ay önce medya akışı devi Netflix, Polonya’da iki Stranger Things mobil oyunuyla çıkış yapan Netflix Mobile Gaming adlı kendi oyun hizmetini duyurmuştu. Şimdi, hizmet diğer bölgelere de yayılıyor. İşte bu konuda bilmeniz gereken her şey.

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Nasıl Çalışıyor?

Netflix uygulaması, oyunları tek tek indirmek ve yüklemeden önce Netflix hesabı kimlik bilgilerini doğrulamak için kullanılabilir. Bazı oyunların oynamaya devam etmesi için aktif bir internet bağlantısı gerekiyor; ancak tamamen çevrimdışı çalışan bazı oyunlar da var. Yine de böyle bir durumda; oyunu yüklerken Netflix kimlik bilgilerinizi doğrulamak için dahili bir bağlantıya ihtiyacınız olacak.

Peki Ya Paylaşılan Hesaplar?

İlginç bir şekilde, Netflix uygulamasına yönelik bu yeni oyun özelliği, temelde akış hizmetiyle aynı şekilde çalıştığı için hesap türünüze bağlı olarak birden fazla ve eşzamanlı oturum açmayı da destekliyor. Bu, bir hesabın maksimum cihaz sınırına ulaşılana kadar; herkesin aynı anda oturum açabileceği ve oyun oynayabileceği anlamına geliyor. Maksimum cihaz sınırına ulaştığınızda ise, video akışındakine benzer şekilde aynısı için bir uyarı alıyorsunuz.

Hangi Oyunlar Var?

Platforma gelen oyunlar arasında; Stranger Things hizmetlerine dayalı iki akıllı telefon oyunu ve üç arcade-aksiyon oyunu yer alıyor. Bu oyunların tümü daha önce akıllı telefonlarda piyasaya çıtı. Bununla birlikte, Netflix Oyunlarının bir parçası olarak, herhangi bir ön maliyet veya hack olmadan çalışacak şekilde güncellendiler.

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Oyunların hepsi çocuk dostu olsa da, yetişkinlere uygun içerik olarak listeleniyor. Bu nedenle, onlara bir çocuk hesabıyla erişmek, PIN kodunun girilmesini gerektirecek.

Kullanılabilirlik

Netflix, oyun hizmetlerinin artık Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 190’dan fazla ülkede sunulacağını duyurdu. Kullanıcıların oyun oynamak için yine de Android tabanlı bir akıllı telefona veya tablete sahip olmaları gerekecek.

Oyun oynamak için aktif bir Netflix aboneliğine ihtiyacınız olacağını ve şirketin hiçbir reklam, ek ücret veya mikro işlem olmadığını unutmayın. Belirtildiği gibi, hizmet şu anda yalnızca Android cihazlarla sınırlı ancak şirket, iOS desteğinin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söylüyor.

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