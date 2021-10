Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler 2021

Netflix, bu Ekim ayında platformda pek çok sayıda müthiş içeriklerini yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yeni sezonunuza güçlü bir şekilde başlayın.

Netflix Orijinal filmleri The Witcher ve Red Notice’in yanı sıra Netflix Orijinal dizisi Los in Space, The Umbrella Academy ve çok daha fazlası önümüzdeki günlerde izleyicilerin karşısında olacak. Şimdi açıklanan tarihler ile birlikte tüm detayları aktarıyoruz.

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Vikings Walhala gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

Netflix Yeni Filmler

Night Teeth

Alfie Allen bu korku filminde iki genç kadını (Debby Ryan, Lucy Fry) Los Angeles’taki partilere götüren ve yolcularının iddia ettikleri kişi olmadığını öğrenince virajlı bir yolculuğa dönüşen gecesini takip eden bir şoförü canlandırıyor.

Film 20 Ekim’de yayına girecek.

Army of Thieves

Army of the Dead’in bu ön bölümü, zombi kıyametinin ilk aşamalarında çok gizli bir soygunda bir grup hevesli hırsıza liderlik eden Alman kasa hırsızı Ludwig Dieter’e (Matthias Schweighöfer) odaklanan bir aksiyon romantik-komedi filmidir.

Filmin yayın tarihi 21 Ekim 2021 olarak açıklandı.

Hırsızlar Ordusu

“Ölüler Ordusu”nun öncesini anlatan filmde gizemli bir kadın Avrupa’nın farklı yerlerindeki 3 efsanevi kasayı soymak için topladığı ekibe; banka memuru Dieter’ı da alır.

Yayın tarihi 29 Ekim 2021.

Red Notice

Netflix’te çıkacak yeni filmler ve diziler listemize Red Notice ile devam ediyoruz. Bu arada Red Notice, FBI’nın en iyi profil uzmanı; (Dwayne Johnson) ve iki rakip suçlu (Gal Gadot ve Ryan Reynolds) riskli bir soygunda bir araya gelince; olacakları kestirmek imkansız olur.

Yayın tarihi: Belli değil (Kasım ayı içerisinde bekleniyor)

The Harder They Fall

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan kanun kaçağı Nat Love; hapisten yeni çıkan düşmanı; ayrıca acımasız çete lideri Rufus Buck’ı alt etmek için kendi çetesini toplar.

Filmin yayın tarihi 3 Kasım 2021 olarak açıklandı.

A Cop Movie

Meksikalı film yapımcısı Alonso Ruizpalacios’un son filmi. Bu arada film iki Meksikalı polis memurunun işlerinin zorluğunu incelerken; kendi mesleklerinin kusurlarını gözler önüne sererken, kurgusal olmayanı anlatı ile harmanlayan deneysel bir belgesel.

Belgesel, 5 Kasım’da yayınlanacak.

Love Hard

Nina Dobrev Love Hard’da, tatillerini sadece bir flört uygulamasında çevrimiçi olarak konuştuğu bir adamla tatil geçirmek için ülkeyi dolaşan; ancak çocukluk arkadaşı (Jimmy O’Yang) tarafından kedi avına yakalandığını öğrenen bir kadını canlandırıyor.

Filmin yayın tarigi 5 Kasım.

The Unlikely Murderer

Yeni sınırlı seri. 1986’da İsveç Başbakanı Olof Palme’nin öldürülmesi, ulusun yıllardır anlamakta zorlandığı ve onlarca komplo teorisine yol açan bir suçu takip ediyor. Davanın merkezinde, olay yerindeki birkaç tanıktan biri olan ve başından beri suçlu olan Stig Engström adında bir adam var.

Bu sınırlı seri de 5 Kasım’da yayınlanacak.

Gentefied 2. Sezon

Hızla değişen LA’de taco dükkânlarını başarılı kılmaya çalışan üç kuzenle ilgili komedi, yeni bir sezonla geri dönüyor. Sezon 10 Kasım’da yayınlanacak.

Passing

Aktris Rebecca Hall, Nella Larsen’in 1920’lerin New York’unda beyaz kılığına giren ve öyleymiş gibi davranan iki siyah kadın hakkındaki popüler romanından uyarlanan bu filmde; ilk yönetmenlik denemesini yapıyor. Oyuncu kadrosunda Tessa Thompson ve Ruth Negga var.

Filmin yayın tarihi 10 Kasım 2021.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Tiger King serisi de son sürat devam ediyor. 2. sezonuyla gündeme bomba gibi düşen dizinin, yeni detaylar mı yoksa ilk sezona dair görüntüler mi içereceğini henüz bilmiyoruz.

Yayın tarihi: 17 Kasım

Cowboy Bebop

Yeni dizi. Galaksiler arası ödül avcısına maceralarını anlatan sevilen uzay batı anime yolda. John Cho, ikonik Spike Spiegel olarak rol alıyor ve orijinali yaratan Shinichiro Watanabe, yaratıcı danışman olarak rol alıyor.

Yayın tarihi 19 Kasım olarak belirlendi.

Hellbound

Yeni bir dizi daha. Bu Kore korku dizisi, şeytani varlıkların yeraltı dünyasından yükseldiği ve her gün bir avuç insanı cehenneme mahkum ettiği bir Seul versiyonunu hayal ediyor. Dini bir grup ayaklanmaya başladığında ve olup bitenlere cevapları olduğunu iddia ettiğinde, bir avukat onların inançlarına meydan okumaya çalışıyor.

Yayın tarihi 19 Kasım olarak belirlendi.

Tick, tick… BOOM

Yeni film. Lin-Manuel Miranda, Broadway hitleri In the Heights ve Hamilton’da kaleme aldığı ve oynadığı rollerle tanınıyor. Andrew Garfield’ın başrol oynadığı tick tick BOOM, Miranda’nın ilk yönetmenlik denemesi niteliğinde ve gözü bir sonraki harika müzikali yazmaya odaklanmış, NYC’de gelecek vadeden bir tiyatro bestecisinin hikayesini anlatıyor.

Yayın tarihi 19 Kasım olarak belirlendi.

Bruised

Yeni film. Halle Berry, yönetmen olarak ilk filmi için kamera arkasına geçiyor. Kızının ve kariyerinin velayetini yeniden kazanmaya çalışan eski bir MMA yıldız sporcusunu konu alan bu filmde de rol alıyor.

Bruised, 24 Kasım’da yayınlanacak.

14 Peaks: Nothing Is Impossible

Yeni belgesel. Nims Purja’nın olağanüstü misyonunu belgeleyen o ve ekibi, dünyanın 8000 metrenin üzerindeki zirvelere sadece yedi ayda tırmanma dünya rekorunu kırmaya çalışıyor.

14 Peaks, 29 Kasım’da yayınlanacak.

