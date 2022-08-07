Netflix, Oyun Dünyasında Aradığını Bulamıyor!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bir süredir oyun dünya için çalışmalar gerçekleştiriyordu. Bu çalışmalardan sonra Netflix, oyun dünyasında iflas edebilir gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru faaliyete geçen Netflix Games, yılın o zamanından bu zamanına kadar isteneni vermedi. Netflix’e abone olan kullanıcıların sadece %1’i Netflix Games’i oynuyor. Bu sayı beklentinin çok altında kalıyor.

Araştırma şirketlerinden yapılan açıklamaya göre, iOS ve Android işletim sistemini kullanan kullanıcılar, Netflix Games üzerinden sadece 23.3 milyon oyun indirdi. Bu rakam tüm kullanıcıların oranına bakıldığı zaman sadece %1’lik bir sayı olduğunu bizlere gösteriyor.

Netflix Games içerisinde yer alan yapımlar arasında ise Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Exploding Kittens, The Queen’s Gambit’ten ilham alan satranç oyunu bulunuyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Netflix Games, bu yılın sonuna kadar 50 oyunu kütüphanesine eklemeyi planlıyor. Netflix bu kapsamında 4 yeni daha oyun şirketi ile beraber çalışmayı düşünüyor.

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