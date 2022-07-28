Netflix, Guillermo del Toro’nun Pinokyo’su İçin Fragman Yayınladı

Walt Disney‘in animasyon Pinokyo filminin başarısı sayesinde, hayata döndürülen tahta bir çocuğun hikayesi, Carlo Collodi’nin Pinokyo‘nun Maceraları adlı romanını yayınlamasından 139 yıl sonra popülerliğini sürdürdü.

Netflix’in yönetmen, Guillermo del Toro‘dan kendine ait bir Pinokyo filmi var. Bu stop-motion animasyon, uzun zamandır del Toro için bir tutku projesi olmuştur. Ve fragmana bakarak hikayeyi bildiğinizi söyleyebilirsiniz ancak ortaya çıkacak yeni sırlar var.

Belki de Disney’in Pinokyo’sundaki en büyük fark, Geppetto’nun (David Bradley) bir zamanlar kendi oğlu olan yaslı bir baba olduğu fikridir. Fragman, Pinokyo’nun ruhunun bir başkasından ödünç alındığını ve onun Geppetto’nun merhum oğlunun mezarının yakınında büyüyen bir ağaçtan yapıldığını ima ediyor.

Pinokyo beladan uzak durabilseydi, baba olmak için ikinci bir şans elde etmek Geppetto için bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu. Ve Pinokyo’nun gerçekle olan meşhur gevşek ilişkisi, burnunun daha da uzamasına neden oluyor.

Ewan McGregor, fragmanı Sebastian J. Cricket olarak anlatıyor ve Pinokyo rolünde Gregory Mann, Kont Volpe rolünde Christoph Waltz, Turkuaz Saçlı Peri rolünde Tilda Swinton, Candlewick rolünde Finn Wolfhard, Podestà rolünde Ron Perlman ve Maymun Sprezzatura olarak Cate Blanchett yer alacak. Tim Blake Nelson, Burn Gorman ve John Turturro’nun da filmde açıklanmayan rolleri var.