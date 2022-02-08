Netflix Türkiye’de Pazar Kaybı, BluTV ise Artış Yaşadı

Günümüzün en popüler platformlarından olan Netflix, Türkiye’de binlerce eve giriyor. Özellikle kendilerine has dizileri ve filmleri ile beraber birçok içerik sunuyor. Bugün yapılan haberlerde Netflix şirketinin verileri paylaşıldı, verile göre Netflix Türkiye’de pazar kaybı yaşadı.

Özellikle pandemi döneminde birçok kullanıcıyı bünyesine katan Netflix, hem ülkemizde hem de ülkemizde milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Teknoloji şirketlerinin 2021 yılı verilere göre Netflix, 2021 yılının son çeyreğini zararla kapattı. Ayrıca verilerde yer alan diğer bir platform olan BlueTV ise, 2021 yılının son çeyreğini artış ile kapamayı başardı.

JustWatch’un paylaştığı verilere göre 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye piyasasında Netflix, yaklaşık %3’lük bir pazar kaybı yaşadı. 2021 yılının başlarında bu değerler %32 olurken, yılın sonlarına doğru %29’a düştü. Ayrıca BluTV, 2021 yılının son çeyreğinde yaklaşık yüzde %2’lik bir artış gösterdi. BluTV rakamları yılın başlarında %40 olarak biliniyordu ancak yıl sonuyla beraber bu rakamlar %42’e yükseldi.

COVID-19 salgınıyla beraber birçok ülkede pandemi süreci yaşandı ve insanlar evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladı. Hal böyle olunca birçok dizi ve film platformunun satışları tavan yaptı. Bunlardan bir diğeri ise çok büyük yatırımlar yaparak bu alana giren Amazon Prime oldu. Büyük bütçeli yapımlarını bünyesinde barındıran Amazon Prime, Türkiye piyasasında 2021 yılının son çeyreğinde %1’lik bir artış gösterdi.

Netflix, 2021 yılının son çeyreğinde pazar kaybı yaşarken, BluTV ve Amazon Prime artış gösterdi. 2022 yılında yeni gösterime girecek olan dizi ve filmlerle beraber platformların nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.

Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Şubat 2022)