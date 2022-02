Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Şubat 2022)

Netflix, 2022’nin ikinci ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek sevgilier gününü hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu at da harika içeriklere imza etmek için kolları sıvadı. Penceremden, Toy Boy, Tall Girl 2, Erax ve Teksas Katliamı gibi; harika yapımların yanında Keeping Up With Kardashians’ın yeni sezonuyla yeni içeriklere doyacaksınız.

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Squid Game Benzeri Dizi ve Filmler

Netflix Yeni Dizi ve Filmler

1 – Penceremden (4 Şubat)

Genç bir kız olan Raquel, gönlünü yakışıklı komşusu Ares’e kaptırır. Çocukluğundan beri hissettiği duygularını kimseyle paylaşmayan Raquel, henüz Ares ile konuşmamıştır. Utangaç bir genç olan Raquel, Ares’i sadece gizlice izlemekle yetinir. Ancak artık Ares’i kendisine aşık etmeye karar verir ve harekete geçer.

2 – Love Is Blind: Japonya (8 Şubat)

Çöpçatanlık temalı bu reality dizisinin Japonya versiyonunda; evlilik düşünen bekârlar birbirlerini hiç görmeden tanışıp, buluşup nişanlanıyor.

3 – Aşk Dalgaları (10 Şubat)

Deniz kenarındaki bir otelde özgür ruhlu bir uçurtma sörfü eğitmenine gönlünü kaptıran ayrıcalıklı bir genç kız dalgaların; güneşin ve tutkunun eşliğinde ilk aşkı tadar.

4 – Hayat Bizi Ayırana Dek İlk Sezon (10 Şubat)

Pastoral bir villada bir arada yaşayan üç kuşak; düğün planlama işlerinin gerektirdikleriyle kişisel krizlerini dengelemeye çalışır.

5 – S.W.A.T. Yeni Sezon (10 Şubat)

Memleketi Los Angeles’ta emniyet teşkilatında görevli bir çavuş; elit bir polis ekibine liderlik etmek ve kentte tırmanan ölümcül gerilimi yatıştırmakla görevlendirilir.

6 – Tall Girl 2 (11 Şubat)

Okul müzikalinde başrolü kapmak Jodi için hayallerin gerçeğe dönüşmesi anlamı taşır. Ama üzerindeki baskı hem öz güvenini hem de ilişkisini zedeleyecektir.

7 – Love and Leashes (11 Şubat)

Bir sözleşme yaparak oyunlarla dolu rızaya dayalı bir ilişki kuran iki iş arkadaşı; aşkı ve acıyı zevkin doruklarında yaşar.

8 – Inventing Anna (11 Şubat)

Mesleğinde başarılı olan bir gazeteci; kendisini New York’un sosyetesinin hem kalbini hem de parasını çalan bir Instagram ünlüsünün peşine düşer. Sahte mirasyedi Anna Delvey olayını araştıran gazeteci, Anna yargılanmayı beklerken onun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışır.

9 – Yeşil Şövalye (11 Şubat)

Sir Gawain, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerindendir. Kral Arthur’a olan sadakatini kanıtlamak isteyen Sir Gawain; bu yüzden kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir. Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain’e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif Sir Gawain’in destansı bir maceraya atılmasına neden olur.

10 – Toy Boy (11 Şubat)

Genç bir striptizci olan Hugo’nun hayatı, işlemediği bir cinayetle suçlanmasıyla alt üst olur. Bir sabah sevgilisi Macarena Medina’nın kocasının cesedinin yanında uyanan Hugo; adamı öldürme suçundan on beş yıl hapse mahkum edilir.

11 – Sadakat (14 Şubat)

Mutlu gibi görünen bir evlilik; erkeğin sadakati hakkında soru işaretleri oluşup her iki eş de farklı arzulara yenik düşünce çatırdamaya başlar.

12 – Fishbowl Wives (14 Şubat)

Lüks bir apartmanda mutsuz evlilikler süren altı farklı kadın çizgiyi aşarak kendilerini sadakatsizliğin kucağında bulur. Kurosawa R’nin manga serisinden uyarlandı.

13 – Yaz Sırları (16 Şubat)

Arjantin’deki ücra bir otel geleneksel wakeboard yarışmasını tekrar hayata geçirir. Yarışmaya bir aile sırrını açığa çıkarmaya kararlı Meksikalı sporcu Steffi de katılır.

14 – Erax (17 Şubat)

Bu ürkütücü kısa filmde sihirli bir hikâye kitabından dışarı fırlayan korkunç yaratıklar; Opal Hala ile genç yeğeni Nina’ya kargaşa ve yaramazlıkla dolu anlar yaşatır.

15 – Kalp Acısı (17 Şubat)

Bu kısa filmde birbirlerine âşık olan Nikki ve Sam adlı gençler birlikte gelecek planları yapar. Ama Nikki’nin karanlık geçmişi ortaya çıkıp her şeyi mahvetmek üzeredir.

16 – Günahlarımızı Bağışla (17 Şubat)

1939 Almanya’sında geçen bu kısa filmde; bir kolu diğerinden kısa olan bir çocuk; engelli insanları avlayan Nazilerden kaçarken cüretkâr bir hamle yapar.

17 – Keeping Up With Kardashians Yeni Bölümler (17 Şubat)

Bu reality dizisinde Kardashian’lar artan şöhretlerini, dev imparatorluklarını ve sansasyonel ilişkilerini yönetirken bir yandan da aile bağlarını pekiştirmeye çalışıyor.

18 – Birimiz Yalan Söylüyor (18 Şubat)

Apayrı karakterlerdeki beş liseli okulda ceza alınca bir araya gelir. Ama bir cinayet ve birtakım sırlar, içine düştükleri kedi-fare oyununda onları birbirlerine bağlar.

19 – Teksas Katliamı (18 Şubat)

Bu devam filminde Teksas’taki bir hayalet kasabayı yeniden canlandırmak isteyen fenomenler, insan derisinden bir maske takan kötü şöhretli katil Deri Surat’la karşılaşır.

20 – Space Force (18 Şubat)

Space Force, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri, ABD Uzay Gücü’nün altıncı kolunu kurmakla görevli bir grup insana odaklanan bir iş yeri komedi dizisidir. Carell’in karakteri Mark Naird, çabadan sorumlu general ve dizi Başkan’ın emriyle “aya botlar” almak için işbirliğini takip ediyor.

21 – The Cuphead Show (18 Şubat)

Dizi Fevri Cuphead ve onun temkinli ama ikna edici kardeşi Mugman’ın yaşadığı maceraları konu ediyor. Başlarına gelen her durumda birbirlerini kollayan Cuphead ve Mugman, vatanları Inkwell Adaları’nda sayısız maceraya atılır

22 – Ölmeye Hazır Değilim (21 Şubat)

Sevgilisiyle birlikte aşırı dozda uyuşturucu yüzünden ölen Mirta, yalnız başına dirilir ve hiç bilmediği şiddet dolu bir dünyanın bir parçası olduğunu keşfeder.

23 – Emma (21 Şubat)

Gururlu ve ayrıcalıklı bir genç kadın, etrafındakilerin hayatlarına karışır ancak düşündüğü kadar akıllı ve iyi niyetli olmadığını fark eder.

24 – UFO (23 Şubat)

UFO, birbirinden çok ayrı hayatlar yaşayan iki gencin ilişkisini anlatıyor. Adana’da amatör bir motorsiklet yarışçısı olan ve UFO adını taktığı motoruyla sokak yarışlarına katılan genç Ese ile zengin, eğitimli bir ailenin kızı olan müzik tutkunu Deniz bambaşka dünyaların insanlarıdır. Ancak hayat onların yollarının keşismesini sağlar ve Ese ile Deniz, kendilerini bu dünyaya fazla gelecek bir aşkın içinde bulurlar.

25 – The Fame Game (25 Şubat)

Hindistan’ın en ünlü aktrisi ortadan kaybolunca yapılan arama çalışmaları onun kusursuz gibi görünen hayatının ve ailesinin ardındaki acı gerçekleri ortaya çıkarır.

26 – Vikings: Valhalla (25 Şubat)

Vikings’ten yüz yıl sonrasını konu alan devam niteliğindeki bu dizide yeni bir efsanevi kahraman kuşağı kendi kaderini şekillendirmek ve tarih yazmak için ortaya çıkar.

27 – Madea’nın Muhteşem Dönüşü (25 Şubat)

Madea’nın torunu Joe, sonunda üniversiteden mezun olur. Tabi ki bütün aile bu özel anı kutlamak için bir araya gelir. Ancak gizli sırlar, mutlu buluşmayı hızla yok etmekle tehdit eder. Madea, hiçbir saçmalığa müsamaha göstermez.

28 – Back To Fifteen (25 Şubat)

Hayatından memnun olmayan 30 yaşındaki Anita yanlışlıkla 15 yaşına geri dönmenin yolunu keşfeder. Acaba kendi kaderini baştan yazabilecek mi?

29 – Benim Şahane Hayatım (28 Şubat)

Evliliğinde mutsuz olan bir kadın, isimsiz bir şantajcının onun sırrını ifşa etmesini önlemeye çalışırken farklı kuşaklardan aile üyelerini bir arada tutmak için uğraşır.

30- Savage Rhythm 1. Sezon (2 Mart)

Başarı hırsıyla tehlikeli bir yola giren Kolombiyalı iki dansçı, zıtlıkları yüzünden hem dans pistinde hem dışarıda tahmin edemeyecekleri sonuçlarla karşılaşır.

Ayrıca bkz: En İyi Netflix VPN Uygulamaları 2022