Netflix, Yeni Türk Filmi İçin İlk Fragmanı Yayınladı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, kullanıcılarına her gün yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Özellikle 2022 yılıyla beraber Türkiye yatırımlarını artıran Netflix, birçok dizi ve filmi vizyona soktu. Netflix, yeni Türk filmi, Yolun Açık Olsun için ilk fragmanı yayınlandı. Kadroda yer alan usta oyuncular ve güzel senaryosuyla Mayıs’ta yayınlanacak.

Netflix Türkiye tarafından orijinal olarak yapılan Yolun Açık Olsun için ilk fragman bugün itibariyle yayınlandı. Oyuncu kadrosunda sevilen isimlerin yer aldığı yapım, şimdiden birçok kullanıcın merakla beklediği bir film olmayı başardı. Orijinalinde bir kitap uyarlaması olan filmde, Yüzbaşı Salih ve Asteğmen Kerim’in başından geçen olayları konu edecek. Aşk dolu bir maceraya atılacak olan askerlerin yolculuğu 23 Mayıs‘ta Netflix’te yayınlanacak.

Yolun Açık Olsun yapımının oyuncu kadrosunda ise Tolga Sarıtaş, Engin Akyürek, İlker Kızmaz, Alpay Atalan, Belfu Benian ve Özlem Çakar Yalçınkaya yer alıyor. Ayrıca yapım Netflix’te Mayıs ayında yayınlanacak olan ikinci Türk projesi olma özelliği taşıyor.

Özellikle Netflix’in dünya genelinde büyüyen kitlesi, aynı oranda ülkemizde de büyüdü. Bununla birlikte birçok Türk yapım ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki dönemde birçok Türk yapımının da vizyona gireceği tahmin ediliyor.

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