Cem Yılmaz’ın Yeni Dizisi Erşan Kuneri Yakında Yayında!

Türk sinema ve komedi dünyasının efsane isimlerinden Cem Yılmaz, efsaneleşen karakteri Erşan Kuneri için dizi çekimlerine başlamıştı. Netflix tarafından yayınlanacak olan Erşan Kuneri, Mayıs ayında seyirciler ile buluşacak.

G.O.R.A ve Arif V 216 filmlerinden hafızalara kazınan ve seyirciler tarafından büyük bir ilgi gören Erşan Kuneri, yeniden aramıza dönüyor. Erşan Kuneri’nin 1970’li ile 1980’li yıllarda yaşadığı konuları ele alan dizi, Netflix arayıcılığı ile bizlerle bulaşacak. İlk olarak 13 Mayıs‘ta yayınlanacak olan dizi, bizlere yerli bir sitcom komedisi sunacak.

İlk sezon için 8 bölümden oluşacak olan Erşan Kuneri’nin çekimleri geçen sene tamamlanmıştı. İçerisinde birçok usta isim yer alan dizide, Zafer Algöz’de eski dostu Cem Yılmaz’ı bu yapımda yalnız bırakmadı. Erşan Kuneri’nin yayın tarihi ile beraber bir de Erşan Kuneri’den mektup yayınlandı.

Erşan Kuneri’nin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Cem Yılmaz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Zafer Algöz

Can Yılmaz

Merve Dizdar

Baran Akbulut

Uraz Kaygılaroğlu

Nilperi Şahinkaya

Yayınına kısa bir süre kalan Erşan Kuneri için Netflix özel bir çalışma yürütüyor. Özellikle son zamanlarda çıkardığı Türk dizisi sayısını artıran Netflix, Erşan Kuneri üzerinde büyük beklenti halinde.

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