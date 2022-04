Elite Benzeri Film ve Diziler

Elite’ın sansasyonel evreni herkesi içine sürüklüyor. Bir grup gencin hayat öyküsünü son derece açık bir şekilde tasvir eden ve cinselliğe bol bol yer veren Elite dizisi yeni sezonuyla beğeni toplamaya devam ediyor. Dizinin devamını beklemek istemiyorsanız bu içeriklere de bir göz atmanızı öneririz.

The Society

The Society, gizemli bir şekilde zengin New England kasabasına tıpa tıp benzeyen başka bir yere gönderilen bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Gençler, yaşadıkları kasabanın benzeri olan bu yerde ailelere dair hiçbir ize rastlamaz. Başlarına gelenlere anlam vermeye çalışan gençler eve ve ailelerinin yanına dönmenin yolunu arar. Ancak her şeyden önemlisi öncelikle hayatta kalmanın yolunu bulmaları gerekir.

Sex Education

Oldukça içine kapanık bir çocuk olan Otis, okulun ezik denilen tiplerindendir. Seks terapisti olan anne ve babası sayesinde seks konusunda oldukça bilgili olan Otis, bu bilgiyi okulun sıradışı kızı Maeve’in teklifi ile değerlendirmeye başlar. O artık, liseli gençlerin gelip dert yandığı ve sorunlarını çözdüğü bir terapisttir. Peki ya Otis’in sorunlarını kim çözecek?

Control Z

Bir hacker, bir lisedeki öğrencilerin sırlarını ortaya çıkarmaya başlar. Bu durum okulda kaos oluşmasına neden olur. Kendisini diğer öğrencilerden uzak tutan ancak iyi bir gözlemci olan Sofia, hackerın kimliğini ortaya çıkarmak için harekete geçer.

Never Have I Ever

Daybreak

Daybreak, okulunda dışlanan bir gencin kıyamet sonrası dünyada yaşadıklarını konu ediyor. Josh, 17 yaşında olan bir lise öğrencisidir. Genç adam, okulundaki öğrenciler tarafından sürekli dışlanır. Onun en büyük destekçisi ise kız arkadaşı Sam’dir. Ancak kız arkadaşının aniden kaybolması, Josh için büyük bir yıkıma neden olur. Kız arkadaşını bulmaya kararlı olan Josh, birkaç arkadaşı ile birlikte yola koyulur. Josh, kayıp kız arkadaşının ararken kendisini Mad Max tarzı çetelerin ve Ghoulies adındaki zombilerin bulunduğu bu kıyamet sonrası dünyada zorlu maceraların içinde bulur.

Euphoria

Bir grup Amerikalı gencin seks, uyuşturucu, travma ve sosyal medyayla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi; 17 yaşındaki Rue’nun hikayesine odaklanıyor.

The A List

The A List, ücra bir adada bulunan bir kampa katılan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor. Kampa katılan Mia, eğlenceli bir yaz tatili geçireceğini düşünür. Ancak, kendinden emin genç bir kız olan Amber’in kampa katılmasıyla işler değişir. Amber’in kampa gelişiyle Mia’nın adadaki popülerliği sarsılır. Mia ile Amber arasında başlayan ego savaşı, çok geçmeden farklı bir boyuta taşınır.

13 Reasons Why

Jay Asher’ın aynı adlı kitabından uyarlanan 13 Reasons Why? lise çağındaki bir gencin, bir gün okuldan eve döndüğünde odasında bulduğu gizemli bir kutudan çıkan kaseti dinlemesi üzerine yaşananları anlatıyor. Clay, kasette iki hafta önce intihar eden hoşlandığı kızın sesini duyunca, kayda kulak kesilir. Hannah ise kayıtta, hayatına son verme kararını almasının 13 sebebini anlatmaktadır.

Easy A

Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu yayılır. Söylentilere göre Olive bekaretini kaybetmiştir. Olive bu durumun doğru olmadığını anlatmaya çırpınsa da, dedikodu gerçekten daha fazla sahicilik kazanır. Bütün hayatının mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodu sayesinde bir anda okulun en gözde ve popüler kızına dönüştüğünü görür.

Gossip Girl

Gossip Girl, New York’taki özel bir okulun öğrencilerinin hayatına odaklanıyor. Gossip Girl isimli popüler blogun kapatılmasından yıllar sonra, New York’un Yukarı Doğu Yakası’nda bulunan özel okul Constance Billard’ı ele geçiren seçkin öğrenciler, birbirleri hakkında yaptıkları dedikoduyu sosyak medya kullanmaya başlar.

Alex Strangelove

Lise son sınıf öğrencisi olan Alex’in hayatında her şey yolundadır. Dersleri iyidir, kız arkadaşı Claire ile mükemmel bir ilişkisi vardır ve eğlenceli bir arkadaş grubuna sahiptir. Fakat gittiği bir partide eşcinsel olan Elliott’la tanıştığında işler karmaşıklaşır. Yakışıklı ve çekici bir çocuk olan Elliot, Alex’e aşık olur. Elliotla zaman geçirdikçe hayatı öğrenmeye başlayan Alex, kendini ve cinselliğini keşfettiği eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

Baby

Baby, bir grup gencin kimlik ve bağımsızlık arayışını konu ediyor. Chiara ve Ludovica Roma’da varlıklı ailelere sahip olan iki yakın arkadaştır. Hayatta ne istedilerse sahip olan gençler, dışarıdan mükemmel olarak görülen yaşantılarından sıkılır. Lise öğrencisi olan gençler hayatlarına renk katmak için arayışa girer. Ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaşmak isteyen gençler, yeraltı dünyasına gizli bir hayata adım atar.

Trinkets

Babasının yeni işi dolayısıyla yeni bir şehre taşınmış olan, eski şehrindeki arkadaşlarını özleyen ve hala rahmetli annesinin yasını tutan Elodie isimli bir genç, zorunluluktan katıldığı kleptomanların (hırsızlık bağımlılarının) destek toplantısında yeni lisesinden iki sınıf arkadaşıyla karşılaşır ve onlarla beklenmedik bir bağ kurar.

Penceremden

Genç bir kız olan Raquel, gönlünü yakışıklı komşusu Ares’e kaptırır. Çocukluğundan beri hissettiği duygularını kimseyle paylaşmayan Raquel, henüz Ares ile konuşmamıştır. Utangaç bir genç olan Raquel, Ares’i sadece gizlice izlemekle yetinir. Ancak artık Ares’i kendisine aşık etmeye karar verir ve harekete geçer.

He’s All That

Lisenin popüler öğrencilerinden olan Anna Sawyer, kimsenin ilgilenmediği sınıf arkadaşı Cameron Kweller’i okulun balosunda kral haline getirmeye karar verir. Bunun için çalışmalara başlayan Anna, Cameron ile vakit geçirdikçe onun kişiliğine çekilir ve bu durum onun planının tehlikeye girmesine neden olur.

