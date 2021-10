Erotizmin Bol Olduğu +18 Erotik Diziler

Netflix, ilk dizisi House of Cards’ı lanse ettiğinden beri dizilerle sınırlarını sürekli olarak zorluyor. Fakat erotik diziler yalnızca bu platformla sınırlı kalmıyor. İster tek başınıza olun, ister arkadaşlarınızla, ister partnerinizle bir randevu gecesi yapın, yalnızca yetişkinlere yönelik bu +18 dizileri kaçırmayın.

Erotizmin Bol Olduğu Diziler 2021

Grey’s Anatomy

+ 18 diziler listemize son derece popüler bir diziyle başlıyoruz. Seattle Grace Hastanesi doktorlarının kişisel ve profesyonel yaşamlarını konu alan bu dizi, dünya çapında oldukça iyi biliniyor. Hafif komedi ve romantizmi yoğun, dramatik durumlarla dengelemenin yanı sıra, ‘Grey’s Anatomy’ unutulmaz performanslar sunan büyük, şaşırtıcı bir oyuncu kadrosuna sahip. Karakterleri ilginç ve karmaşıktır. Seksi bir şov arıyorsanız, zaman ayırmaya değer.

How To Get Away With Murder

Cinsel içerikli diziler listemize devam ediyoruz. Bu dizide Viola Davis, üniversitede hukuk öğreten köklü bir ceza avukatı Annalise Keating’i oynuyor. Keating, müvekkillerinin cinayet kadar ciddi suçlardan kurtulmalarına yardımcı olduğunda işe yarayan birçok kirli numaraya sahip. Bazen olayı mağdurun kendisine çeviriyor. Gösteri, profesör ve öğrencilerin cömertçe katıldığı cinsel eylemlerden adil bir paya sahip. Seks sahneleri o kadar çok hareketli ki, Davis bunlardan birini Billy Brown ile sahnelerken sırtını ciddi şekilde yaraladı.

Dark Desire

Meksikalı bir gerilim dizisi olan ‘Dark Desire’, Leo ile evli ve genç bir kızı olan baş karakteri Alma’nın erotik maceralarına atılıyor. Alma, Leo’nun sekreteriyle ilişkisi olduğundan şüphelenir ve bu gerçeği arkadaşı Brenda’ya açar. Brenda, Alma’nın Leo’nun hatasız bırakılamayacağı bahanesiyle aynı şeyi yapmasını önerir. Alma, arkadaşının fikrine ve ayrıca kendi arzularına teslim olur ve bir gece kulübünde tanıştığı Dario adında genç bir adamla seks yapar.

House of Cards

Erotizm içeren diziler listemize dahil olan House of Cards, televizyon tarihinin en iyi siyasi gerilim filmlerinden biri. Gösteri 1990 İngiliz versiyonunun yeniden çevrildi. Francis (Frank) Underwood, olabildiğine acımasız bir politikacıdır. Ve seçilen Başkan Walker ona Dışişleri Bakanı pozisyonunu vermeyi reddettiğinde, Underwood Walker’ı ve yakın arkadaşlarını diz çöktürme görevine başlar. Bu dizide de seks sahneleri bolca var. Underwood ve muhabir Zoe Barnes (Kate Mara) arasındaki ilişki gün geçtikçe daha da hararetli bir hal alıyor.

Sky Rojo

Erotizmin bol olduğu diziler 2021 yılına güzel bir giriş yaptı. Diğer yandan Netflix erotizm dizileri 2021 de çok ilgi gördü. En çok ilgi gören Netflix dizileri arasında Sky Rojo yer aldı. Popüler dizinin konusu ise şöyle: Üç hayat kadını, farklı bir hayat yaşamaya karar verir ve kendilerini çalıştıran adamları yaralayıp kaçarlar. Daha sonra intikam almak isteyen adamlar onların peşlerine düşerler. Peşlerindeki adamlardan kaçan üç kadının özgür olmak için savaşmaları gerekecektir.

Twice Upon a Time

Bu Fransız romantik draması, bir ayrılıktan kurtulmaya çalışırken, eski sevgilisi Louise ile ikinci bir şans vermesine izin verebilecek gizemli bir paket alan Vincent’ın hikayesini anlatıyor. Bu erotik dizi, romantizmiyle de sizi hikayenin içine çekecek.

Elite

Elite, Netflix’te olduktan sonra oldukça popüler hale gelen bir İspanyol dizisidir. Dizi, burs aldıktan sonra İspanya’nın en seçkin özel okuluna giden üç arkadaşın etrafında dönüyor. Sevişme sahneli diziler arasında yer alan Elite, birlikte yaşayan ve okuyan lise öğrencilerinden bahsediyor. Doğal olarak, sınıflarının tüm öğrencileriyle hem hetero hem de eşcinsel birçok ateşli an var. Ana hikayeye paralel ilerleyen bir cinayet gizemi de var. Gösteri karışık tepkiler aldı, ancak bazı eleştirmenler, ortaya koyduğu şeyi sağladığı gerçeğine dikkat çekti.

Glow

GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling), şov dünyasında başarılı olmaya çalışan bir grup kadının hayatını konu alıyor. Bu Netflix orijinali, 80’lerdeki kadın güreş ligine dayanmaktadır. Alison Brie, ilginç ve güçlendirici bir rol arayan umutsuz bir aktrisi oynuyor. Ancak, uzun süredir birini bulamıyor. Nitekim GLOW’da böyle bitiyor. Neredeyse tamamı kadınlardan oluşan oyuncu kadrosu size ‘Orange is the New Black’i hatırlatacak. Bu arada ikinci sezonu için hazırlanan ‘GLOW’, Netflix’teki en seksi dizilerden biri.

Jessica Jones

Başrolünde Krysten Ritter’ın yer aldığı Jessica Jones, şimdilerde bir özel dedektifin sessiz hayatını sürdüren eski bir süper kahramanın hikayesini anlatıyor. Karakterimiz, işinde harika ama tam bir alkolik. Jessica’nın Patty dışında bir arkadaşı da yok. Anne ve babası bir trafik kazasında öldükten sonra Jessica, Patty ve annesiyle birlikte yaşıyor. Dedektif hikayelerinin ve çizgi roman karakterlerinin hayranları bu diziye bayılacak. İkilinin arasında geçen sahneler, 18 diziler listesi içinde yer almasını sağlıyor.

Sex Education

Erotik diziler arasında oldukça popüler bu dizi, +18 sahneleriyle dikkat çekiyor. Sex Education, annesi seks terapisti olan bir genci merkez alan oldukça cesur bir Netflix orijinal dizisidir. Söz konusu genç Otis, seksin her zaman açıkça tartışıldığı bir ortamda büyümüştür. Otis’i bu konuda oldukça uzman yapan kitaplar; broşürler ve benzeri okuma materyalleri onun çevresinde her zaman vardır. Otis’in sınıf arkadaşları onun ev hayatını ve bu konudaki uzmanlığını öğrendikten sonra; Otis terapi seanslarına kendisinin başlayabileceğine karar verir ve sınıf arkadaşı Maeve’yi işinde kendisine eşlik etmesi için işe alır. Ancak arkadaşlarının sorunlarıyla uğraşırken Otis; kendisinin de kontrol edilemeyen pek çok cinsel sorunu olduğunu fark eder.

Tiny Pretty Things

Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton’ın aynı adlı YA kitap serisine dayanan bu drama; Chicago’nun tek seçkin bale akademisi olan The Archer School ve katılan tüm farklı geçmişlerden dansçıların dünyasında geçiyor. Erotik diziler listemizde yer alan Tiny Pretty Things, odanızın camında buhar yaratacak sahnelere sahip.

Orange Is The New Black

İlk orijinal Netflix dizilerinden biri olan OITB, kesinlikle televizyonun sınırlarını şiddetle zorlayan bir dizi. Bu arada erkek arkadaşına uyuşturucu parası aklama konusunda yardım ettiği için; hapiste zaman geçiren Piper Kerman adlı bir kadının kitabına dayanıyor. Dizi, bir kadın hapishanesinde yaşadıklarına dayanıyor. Bu dizide drama, komedi ve bir sürü seks sahnesi var.

Spartacus

Trakyalı bir asker olan Spartacus, Romalılar tarafından yakalanınca köle olur. Daha sonra gladyatör eğitimi alan Spartacus, arenada ölümüne dövüşmeye zorlanır. Artık yaşamak için tek şansı başkaları onu öldürmeden önce öldürmektir. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Erotizmin bol olduğu yabancı diziler arasında bulunan yapımda Andy Whitfield, Manu Bennett, Lucy Lawless ve Liam McIntyre rol alıyor.

Bridgerton

Bu yılın en popüler dizileri araasında yer alan Bridgerton; İngiliz toplumunun üst kademelerinde gezinen ilgi çekici bir dramadır. 1800’lerin başında geçen dizi, Bridgerton ailesini ve üyelerinin aşk hikayelerini takip ediyor. Julia Quinn’in tarihi kurgu roman serisine dayanan ‘Bridgerton’, erotik bir görsel güzellikte tasvir edilen romantik ilişkileri araştırıyor. Fısıltılardan, dedikodulardan, kavgalardan ve ateşli seks sahnelerinden payını alıyor. Gösteri, kadınların heteroseksüel fantezilerine odaklanan Bridgerton aile üyelerinin ilişkileri üzerine kurulu.

Too Hot To Handle

Bir realite televizyon programı olan ‘Too Hot to Handle’, yarışmacıların Lana adlı sanal bir sunucu tarafından yönlendirildiği bir flört oyunudur. Yarışmacıların birbirleriyle cinsel ilişkiye girmelerine izin verilmez ve fiziksel arzularını yerine getirmeleri gerekir. Hedonizmin norm olduğu bir durumda platonik bir ilişki sürdürmek zorunda oldukları için arayışları onlar için zorlaşıyor. Ayrıca gerçekleştirilen her cinsel eylemde, 100.000 dolarlık ödül parasının bir kısmı kesilir. Cinsel içerikli diziler arasında yer alan Too Hot To Handle, hoşunuza gidecek.

Millennials

Arjantinli bir drama olan Millennials; Benja ve Ariana, Juanma ve Flor ile Rodri ve Alma adlı üç çiftin hayatlarını anlatıyor. Karakterler, kendi başlarına çalışan profesyoneller ve girişimcilerdir. Gösteri, hayatları boyunca geziniyor ve görkemli sevişme sahneleriyle yoğun bir şekilde yüklü samimi anları sergiliyor. Erotik dizilerin başını çeken Milennials, cinsel içerikli sahneleriyle sizi ekran başına kilitleyecek.

Game of Thrones

Westeros ve Essos adlı kurgusal kıtaların olduğu dünyada geçen taht mücadelelerinde Baratheon Hanesi’nin başında olduğu Yedi Krallık’ta Kralın Sağ Eli Jon Arryn öldükten sonra Kral Robert Baratheon’ın kral maiyeti ile Winterfell’a gelip eski dostu Eddard Stark’a sağ kolu olma teklif etmesiyle başlar. Bu dizide cinsellik sahiden de fazlaca yer alıyor.

Easy

Cinsel sahneleri ile kalp çarpıntısı yaratacak +18 dizi arıyorsanız bu yapım tam size göre. Netflix platformunda da olan Easy dizisi izleyenlerin hormonlarını yükseltmeye devam ediyor. Easy’, Chicago’da aşk, teknoloji ve kültürün modern labirentinde yer alan iç içe geçmiş bir grup arkadaşıyla ilgili. Hikayeler gevşek bir şekilde bağlantılı olsa da, bölümlerin çoğu kısa film olarak görülebilir.

Valeria

Görkemli bir seks komedisi olan ‘Valeria’, María López tarafından Elísabet Benavent’in ‘En Los Zapatos de Valeria’ adlı roman serisine dayalı olarak geliştirilen; bir İspanyol dizisidir. Evli yazar Valeria (Diana Gomez), evliliğinde ve yazılarında bir şeylerin eksik olduğunu hissettiği için hayatının gidişatından memnun değildir. İçeriye, Valeria’nın gözle görülür bir şekilde âşık olduğu, çekici ve yakışıklı bir genç olan Victor gelir. Victor’la birlikte olma arzusuyla birlikte evliliğini sürdürmekte zorlanır. Şov, Valeria’nın yanı sıra üç arkadaşı Lola, Carmen ve Nerea’nın cinsel yaşamını ele alıyor. Easy erotik diziler listemizde yer almaya çoktan hak kazandı.

Shameless

Erotizmin bol olduğu diziler arasında bulunan Shameless, Chicago’nun varoş bir semtinde ikamet eden bir ailenin yaşadıkları şeyleri konu almaktadır. Evin reisi olan Frank Gallagher, 6 çocuktan oluşan bir ailenin babasıdır. Ancak kendisi alkolik ve utanmaz bir insandır. Diğer yandan kardeşlerin en büyüğü olan Fiona Gallagher; ailesine bakmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Erotik diziler arasında yer alan yapım, bu aile bireylerinin yaşadıklarını gözler önüne sermektedir. Dizide Emmy Rossum, William H. Macy ve Cameron Monaghan rol almaktadır.

Gypsy

Erotik diziler listemize son sürat devam ediyoruz. Taklit edilemez Naomi Watts’ın başrol oynadığı‘Çingene’, Lisa Rubin tarafından yaratılmış bir psikolojik gerilim filmidir. ‘Çingene’, hastasının hayatına mütevazi bir şekilde giren bir psikolog olan Jean Holloway’i takip eden; kadın odaklı bir hikaye. Ancak Jean’in hastası aracılığıyla tanıdığı Sidney’le birlikte olma arzusu, gerçekleşmeden kalır. Alıcı tarafta duran Jean, memnuniyetsizliğinin kocası Michael ile olan evliliği üzerindeki yansımalarını tartamaz. Arzuların görsel tasviri, bazı kışkırtıcı sevişme sahnelerini betimleyen, sınırsız bir tonda tasvir edilmiştir.

The Borgias

Orta çağların kraliyet aileleri, asırlık saraylarında dolaşan çok fazla erotizme sahip görünüyor. “The Tudors” ve “The Borgias” gibi gösteriler bizi buna inanırdı. Bu gösteride, Roma Katolik kilisesinde iktidara gelen bir Borgia ailesini takip ediyoruz. Ancak Rodrigo Borgia, Papa 6. Alexander olarak konumunu güvence altına almak için oğlunun yardımıyla rüşvet kullanıyor. Ancak, Kardinaller Koleji’nde kendisine karşı komplo kurmaya başlayan bazı düşmanlar kazandı. ‘The Borgias’ın sağlam bir kadrosu var ve temposu son derece iyi.

