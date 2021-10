Bol Bol Cinsellik Ağırlıklı +18 Filmler

Sıcak bir gün geçirmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de +18 film izlemek olabilir. Bu yazımızda Netflix erotik filmler dahil; bol bol cinsellik ağırlıklı filmler derledik. Terlemeye hazır olun ve hadi başlayalım!

En İyi Erotik Filmler 2021

Yes, God Yes

Stranger Things’in Natalia Dyer’ı, bu seks içerikli filmde utanç, kafa karışıklığı ve cinsel arzuyu çevreleyen baskıyla; karşı karşıya kalan Katolik bir genç olan Alice’i canlandırıyor. Nitekim cinselliğini keşfetmeye başladığında işler kontrolden çıkıyor. Yaygın söylentilerin, kırgın en iyi arkadaşların ve güvenemeyeceği erkeklerin ortasında Alice, sezgilerine güvenmeye çabalıyor. En iyi seks filmleri arasında yer alan bu yapıma bayılacaksınız!

American Pie Presents: Girls’ Rules

Netflix cinsellik filmleri arasında yer alan bu yapım, American Pie’dan esinleniyor. Bu arada olgunlaşmamış genç cinselliğini mizah ve saygısızlıkla ortaya sunan film sahiden de ateşli. Her karakter aşk hayatlarında farklı bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalıyor; ancak hepsi arkadaşlarının ve aşklarının yardımıyla tatmin edici sonuçlara ulaşmayı başarıyor.

Lust Stories

Önde gelen Hintli yönetmenlerin dört kısa filminden oluşan bu koleksiyonda yakınlık, seks ve aşkın karmaşıklıklarına dair hikayeler yer alıyor. Ayrıca tutkulu bir ilişkiden zevkin keşfine kadar uzanan hikayelerin tümü, aşk ve seks alanındaki Hintli kadınların bakış açısına odaklanıyor.

Elisa ve Marcela

Bu dönem filmi, Elisa Sanchez Loriga’nın sevdiği kadınla birlikte olabilmek için erkek kılığına girmesiyle başlıyor. Bu arada 1901’de İspanya’da geçen bu film, bir tutam tutku, seks, özlem ve tarihi kurgu isteyenler için mükemmel bir seçim. 18 film tavsiyeleri arasında yer alan film, cinselliğe yeni bir soluk getiriyor.

Knock Knock

Bu erotik filmde seksle birlikte gelen korku, sadece partnerinizin size yaklaşmasını sağlayacak. Nitekim hikaye, kendini adamış bir baba ve koca olan Evan’dan geceyi evinde geçirmelerine izin vermesini isteyen ve daha sonra onu baştan çıkaran iki mahsur kadın Genesis ve Bel hakkında.

Sex Drive

Adına uygun bu yolculuk komedisinde, liseden yeni mezun olan Ian, internette tanıştığı bir kızla seks yapmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Doğal olarak, işler planlandığı gibi gitmez, ancak film, cinsel içerikli sahneleriyle en iyi sex filmleri listemizde yer alıyor.

After We Collided

Anna Todd’un aynı adlı eserinden uyarlanan After serisi dünyada çarpıcı bir soluk uyandırıyor. Tessa ve Hardin’in aşk ve seks dolu öyküsü merak uyandırırken; cezbediyor. Serinin ikinci filminde ikiliyi; bir ayrılıp bir barışırken izliyoruz. +18 filmler listesinde yer alan After We Collided çok tutkulu. Bu tarz filmleri seviyorsanız ilk film After’a da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Duck Butter

Alia Shwkat ve Laia Costa’nın canlandırdığı iki kadın, bir araya gelip cinsel ve romantik bir kimya yakalıyor. Ayrıca 24 saatlik destansı bir randevuya çıkmaya karar veriyor. +18 filmler arasında yer alan bu yapımla; tutkuyu iliklerinize dek hissedeceksiniz.

Newness

Cinsel gerilimle dolu sevimli tanışma filmine modern bir bakış. Bu çift, bir bağlantı uygulamasında tanıştıktan sonra birbirlerine aşık oluyor. Ayrıca diğer insanları da tanırken aşık kalmaya çalışıyor. Yenilik tutkusuyla alevlenen film, sizi cezbedecek.

Cam

Korku ve gerilim filmlerinden hoşlanıyorsanız; Cam sıcak bir deneyim için muhteşem bir seçim. Filmde, bir kamera kızı kendisine tıpatıp benzeyen birinin hesabını ele geçirdiğini keşfeder; failin izini sürmeli ve kimliğini ve büyüyen hayran kitlesini geri almak zorundadır.

An Easy Girl

Bu yetişkinliğe geçiş filminde, özgür ruhlu ve cinsel açıdan çok daha farklı kuzeni; Fransız Rivierası’ı ziyaret eden bir genç kızın hayatı değişir. Bir yaz boyunca ikisi, yaşlı erkeklerle tanışmak ve yatlarında takılmak gibi birçok yeni deneyimi birlikte paylaşır. En iyi +18 filmler arasında yer alan bu yapım, son derece cazip.

The Babysitter

Bir çocuğun ateşli bebek bakıcısının Şeytani bir tarikatın parçası olduğunu fark ettiği; bu orijinal Netflix, macera, gerilim ve korku hayranlarının ilgisini çekecek. Ateşli bir bebek bakıcısının aynı anda hem hediyesi hem de laneti onu en iyi +18 filmler listemize sokuyor.

Color of Night

Color of Night, 1994 yılının en kötü filmi olarak Altın Ahududu Ödülü’nü kazandı. Ancak yine de o dönemin en çok kiralanan 20 filmi olmayı başardı. Hikaye, hastalarından birinin intihar etmesine tanık olan ve onu özünden rahatsız eden bir psikolog hakkında. Cinsellik nerede diye sorarsanız? Daha fazlasını keşfetmek için filmi izlemeniz gerekecek.

The Dreamers

En iyi erotik filmlerden biri ile devam ediyoruz. Bir öğrenci konuğun erkek ve kız kardeş Theo ve Isabelle ile tanışmasıyla başlıyor. Üçü arasında işler karıştığında ortalık iyice kızışır. 2003 yapımı film sizi tutku ve seks dolu bir dünyaya davet ediyor.

Ah, Ramona!

En iyi pornografik filmler arasında olan Ah, Ramona! Netflix erotik filmler listemize girmeye hak kazanıyor. Nitekim Andrei, tatilde Anemona adında çekici bir kadınla tanışana ve aralarında bir seçim yapmak zorunda kalana kadar büyüleyici sınıf arkadaşı Ramona’yı özleyen salak bir lise öğrencisidir. Bu yetişkinliğe geçiş filmi, şehvetin dikkatinizi ne kadar tüketebileceğini mükemmel bir şekilde yakalıyor.

Dry Martina

Anlamsız bir sonla bitse de Dry Martina, tutku ve cinselliğin yoğun olduğu en iyi +18 filmlerden biri. Kariyerinin sonuyla boğuşan eski bir şarkıcı olan Martina, yakışıklı bir gençle tanışıyor. Böylece onu Şili’ye götüren ve kendi cinselliğini daha iyi anlayan bir yolculuk karşılıyor.

Cuddle Weather

Bu ateşli Filipinli romantik drama, iki seks işçisini şehvetli bir kaçış içinde sergiyiliyor. Bu arada mevcut çıkarları olan arkadaşlar durumundan daha fazlasını istediklerini anladıklarında işler daha da ısınmaya başlıyor.

You Get Me

Tyler ve kız arkadaşı, kavga edip ayrıldıkları bir partide kader gecesine kadar mükemmel bir lise çiftidir. Eve Holly (Bella Thorne tarafından oynanan) adında bir kızı alır ve okula dönmeden ve kız arkadaşıyla barışmadan önce onunla tutkulu bir hafta sonu geçirir. Ama Holly yeni bir öğrenciymiş gibi görününce, bu heyecanlı gerilim filminde kıyametler kopuyor.

The Late Bloomer

30 yaşında başarılı bir seks terapisti olan Peter, sekse hiçbir zaman fazla ilgi göstermz. Bunun nedeni, hipofiz bezindeki tespit edilmemiş, iyi huylu bir tümörün ergenliğe girmesini engellemesidir. Doktorlar tümörü çıkardıktan sonra, Peter hızlandırılmış bir ergenliğe atılır ve her zaman aşık olduğu komşusunun peşine düşer.

MILF

Bu 2018 Fransız filmi, tatildeyken bir yelken kulübünde bir grup genç erkekle tanışan 40’lı yaşlarındaki üç kadını merkezine alıyor. Erkekler, daha yaşlı kadınlarla takılma ihtimali karşısında oldukça heyecanlılar ve aralarındaki yaş farkları heyecan verici derecede karmaşık olduğunu kanıtlıyor. En iyi +18 filmler arasında yer alan MILF, soluğunuzu kesecek.

Young and Beautiful

Young and Beautiful, 17 yaşındaki bir kızın ve onu fahişelik yapmaya iten durumları anlatıyor. Filmler, kısa bir tatil aşkı sırasında bekaretini kaybettikten sonra Isabelle’in fiziksel ilişkilere olan tutkusunu anlatıyor.

Q Desire

Filmde, babasını kaybettikten sonra tanıdığı ve tanımadığı insanlarla iyi geçinen Cecile; acısını gömebilmek için cinsel olarak kendini tatmin etmeye çalışır. En iyi seks filmleri kategorisine giren Q Desire, tutkuyu size tattıracak cinsten.

120 Days of Sodom

Dokuz ergen erkek ve kızdan oluşan bir grup; çevredeki herkesin zevk aldığı 120 gün boyunca cinsel ve zihinsel işkenceye maruz kalıyor. Nitekim çok sert bir şey arıyorsanız bu film size hitap edebilir.

Özgürlüğün Elli Tonu

En iyi +18 filmler listemize Grinin Elli Tonu olmadan devam etmek olmazdı. Özgürlüğün Elli Tonu, EL James’in aynı adlı kitaplarından uyarlanan Grinin Elli Tonu serisinin üçüncü filmi. Büyüleyici Ana Steele, milyarder Christian Grey ile tanıştığında, hayatlarını geri dönülmez şekilde değiştiren şehvetli bir ilişkiyi körükler. Daha önceki bölümlerde (Grinin Elli Tonu ve Karanlığın Elli Tonu) ilişkilerinin iniş çıkışlarından sonra nihayet birlikteler. Ancak talihsizlik ve kader birleşerek bir kabusu gerçeğe dönüştürür.

365 DNI

365 Days, Netflix’te her hafta trendler listesinde izlenebilen en popüler yetişkin filmlerinden biridir. Laura bir satış müdürü ve mutsuz ilişkisini kurtarmak için Sicilya’ya gider. Yürüyüş sırasında Sicilyalı Mafya ailesinin bir üyesi olan Massimo ile karşılaşır. Massimo onu kaçırır ve ona aşık olması için 365 günlük bir süre verir. Bu Polonya erotik drama filmi, Blanka Lipińska tarafından yazılan üçlemenin ilk romanına dayanmaktadır. Film heyecan verici ve tuhaf bir şekilde eğlenceli ve Netflix’te birkaç rekor kırdı ama aynı zamanda tacizi ve manipülasyonu yüceltiyor ve romantikleştiriyor.

White Girl

New York’ta yaz aylarında, üniversiteli bir kız olan Leah, yeni tanıştığı bir uyuşturucu satıcısı olan Blue adlı genç bir adama aşık olur. Yeni oda arkadaşıyla kafayı bulmaktan patronuyla kokain almaya kadar her türlü zevki arar. Ancak bir gece partiden sonra işler bozulur, Blue hapse girer ve Leah onu hapisten çıkarmak için mücadele eder. White Girl, uyuşturucuların insanları nasıl bir araya getirip parçalayarak hayatlarını mahvedebileceği fikrini inceleyen Netflix’te en çok izlenen yetişkin filmlerinden biridir. Uyuşturucu ve seksin ölümcül bir kombinasyonuyla, film tahrik edici ve cinsel açıdan baştan çıkarıcı.

Amar

İlk aşk her zaman büyülü ve baştan çıkarıcıdır, değil mi? İlk aşkın yoğunluğunu ve kırılganlığını yaşayan Laura ve Carlos, birbirlerini son günleriymiş gibi severler. Ancak hayat devam ederken, bir yıl sonra, yetişkinlik dünyasıyla yüzleşmek için mücadele ederken; romantizm kavramları kararır. Ayrıca tutkuları sadece bir hatıradır. Amar, karakterlerin hayatlarını kontrol eden arzu, aşk ve şehvet tarafından yönlendirildiği cinsellik dolu bir romantik film.