Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

Film severler mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında tercih yaparken kendilerine bir liste oluşturmak ister. Muhteşem hafta sonları geçirmek için ya da günün yorgunluğunu atmak için izlenmesi gereken filmler arasından seçimler yaparak vakitlerini değerlendirirler. Unutulmaz filmler oldukça geniş bir kategoriye sahiptir ve en güzel filmler arasından seçim yapabileceğiniz harika listelerden oluşmaktadır. İzlenmesi gereken filmler arasından seçim yaparken efsane filmler listesi, kesinlikle izlenmesi gereken filmler, kaliteli filmler ve en iyi eski filmler arasından bir seçim yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda bir araştırma yaparak unutulmayan filmler ve en iyi filmler için bir fikir sahibi olabilirsiniz. Unutulmaz filmler film sever kişilerde derin duygular oluşturarak değişik bakış açıları katabilir. Bu yüzden unutulmaz filmler listesi ile duygularınıza ve karakterinize hitap eden filmi kolaylıkla bulabilirsiniz.

İzlenecek filmler arasından oluşturduğunuz kendi listenizi boş vakitlerinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere en güzel filmler, en iyi filmler listesi, unutulmaz filmler, izlenmesi gereken filmler, kaliteli filmler ve en iyi eski filmler hakkında detaylı bilgiler vererek bir fikir sahibi olmanızı sağlayacağız. Bu sayede güzel filmler içinden kendi tarzınıza uygun kaliteli filmler ile bir liste oluşturabilirsiniz. İzlenmesi gereken filmler listesi oluştururken sadece filmin konusuna değil, oyuncu kadrosuna ve imdb puanlarına da odaklanmak gerekir. Bu sayede mutlaka izlenmesi gereken filmler ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Efsane filmler herkes tarafından bilinen, sevilen ve genellikle kaliteli oyuncu kadrolarına sahip filmler olmaktadır.

Film izlemek boş zamanlarımızı değerlendirdiğimiz en iyi aktivitelerden biridir. Yoğun iş ve okul hayatında kendimize ayırdığımız vakitlerde film izlemek isteyebiliriz ve bu filmlerin en iyi filmler, en güzel filmler olmasını isteriz. Hatta bazı film severler uzun vade için kendilerine bir izleme planı yapar ve bir izleme listesi oluşturur. Bunu yaparken en iyi filmler listesi, unutulmaz filmler, izlenmesi gereken filmler ve izlenmesi gereken filmler listesi ile ilgili araştırmalar yaparak bir liste oluşturmak isterler. Biz de bu yazımızda bu tarz bir liste oluşturmak isteyen okurlarımıza mutlaka izlenmesi gereken filmler ve efsane filmler arasından en iyilerini tanıttık. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, ayrıca imdb puanlarıyla derinlemesine değerlendirdiğimiz bu kesinlikle izlenmesi gereken filmler tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer almaktadır. Kaliteli filmler, en iyi eski filmler, efsane filmler listesi, unutulmaz filmler listesi içerisinden derin araştırmalar sonucunda ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmler ile ilgili sizlere bir liste oluşturduk.

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Efsane Filmler

Bir filmi her detayıyla değerlendirmek ve bu değerlendirmeler sonucunda bir listeye konumlandırmak gerekmektedir. Eğer ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken efsane filmler ile ilgili bir liste hazırlayacaksanız, bu listedeki filmlerin gerçekten en iyi filmler ve unutulmaz filmler içerisinden olması gerekir. En güzel filmler içerisinden film seçmek ve kaliteli filmler izlemek herkesin istemekte olduğu bir durumdur. Biz de sizlere bu konuda yardımcı olmak amacıyla gelmiş geçmiş en iyi filmler hakkında bilgiler verdik. İşte ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken filmler;

Esaretin Bedeli

Eleştirmenlerce beğenilen ve yedi Oscar’a aday gösterilen Frank Darabont’un bir Kral romanından uyarlaması 1994’te ticari bir hayal kırıklığıydı, Forrest Gump ve Pulp Fiction’ın pop kültürü fenomeniyle boy ölçüşemezdi. The Shawshank Redemption’ın popülaritesi zamanla arttı ve şu anda IMDb’nin tüm zamanların en yüksek puanlı filmi.

Erkekler arasındaki dostluk hakkında büyük ekran bir hikaye görmek yeterince nadirdir ve Andy (Tim Robbins) ile Red (Morgan Freeman) arasındaki bağ, çok karanlık bir yerde (hapishane duvarları içinde) başladığı için ekstra ağır ve zengindir. Sonunda onları umut denen güzel bir şeyle doldurur, onları daha iyi günlere götürür.

Yapım Yılı: 1994

IMDB Puanı: 9.3

Başrol Oyuncuları: Morgan Freeman, Tim Robbins, William Sadler, Bob Gunton

Baba (The Godfather)

Organize suçla ilgili en ünlü film olan Baba filmi günümüzde hala en iyisi olmaya devam ediyor. Francis Ford Coppola, bu filmi yayılan, çığır açan bir sanat eserine ve gişe rekorları kıran bir dev filme dönüştürdü. Tekrar tekrar izledikten sonra (ve gerçek olalım; bu filmi milyarlarca kez gördük), Al Pacino’nun büyüleyici performansı belki de en çok göze çarpanlar arasında. Zengin bir şekilde gerçekleştirilmiş karakterlere ve kendi etik kurallarına sahip bu destan bizi içine çekmekte asla başarısız olmuyor.

Yapım Yılı: 1972

IMDB Puanı: 9.2

Başrol Oyuncuları: Marlon Brando, James Caan, Al Pacino, Diane Keaton

Kara Şövalye

Filme vizyona girmeden aylar önce bir efsane havası katan muazzam bir Heath Ledger performansıyla tanınan Nolan’ın Batman destanının agresif genişlemesi, Heat’ten bu yana en heyecan verici suç destanlarından biriydi ve 1 milyar dolar gişe hasılatı gördü. Dünya üzerinde izleyici ve film yapımcılarının süper kahraman filmlerine bakış açısını sonsuza dek değiştirdi. Kara Şövalye’nin En İyi Film yarışından kafa karıştıran bir şekilde dışlanması, ertesi yıl büyük bir kural değişikliğinde kilit faktörü oldu ve şu anda yüzyılın şimdiye kadarki en etkili filmi olması kesinlikle mümkün.

Yapım Yılı: 2008

IMDB Puanı: 9.0

Başrol Oyuncuları: Heath Ledger – Christian Bale – Michael Caine – Aaron Eckhart

12 Öfkeli Adam

Bir topluluk kadrosunun tekdüze şaşırtıcı performansları, harika bir senaryo ve ustaca kamera çalışması, bu yakın dövüşü tarihin en büyük mahkeme salonu draması haline getiriyor. The Lady Eve’de talihsiz bir romantik ve On Golden Pond’da yaşlanan bir emekli olarak unutulmaz başka yerlerde, Henry Fonda’nın en ikonik rolü sessizce kahramanca, sabırlı, adalet arayan Jüri Üyesi 8. Sidney Lumet’in Reginald Rose’un oyununun filmi. İnsan yaşamının değeri hakkında zamansız ve evrensel bir mesaj vermektedir.

Yapım Yılı: 1957

IMDB Puanı: 9.0

Başrol Oyuncuları: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Fiedler

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Aragorn ve Gandalf karakterleri, Tek Yüzük ile beraber Hüküm Dağı’na yaklaştıkları esnada bakışlarını Frodo ve Sam’den çekebilmek adına İnsanların Dünyası’na ve Sauron’un ordusuna karşı liderlik etmektedir. Kralın Dönüşü, Oscar’ları süpürdü ve toplamda 11 kategori kazandı.

Yapım Yılı: 2003

IMDB Puanı: 8.9

Başrol Oyuncuları: Elijah Wood- Viggo Mortensen- Ian McKellen- Orlando Bloom

Ucuz Roman

Ucuz Roman filmi, bir suç patronunun karısı ve silahlar hakkında oldukça sıradan bir suç hikayesini ekrana sermektedir. Bunu 1990’ların en önemli filmlerinden biri yapan, içinde kaybolmak için en iyi film deneyimlerinden biri yapan şey akıcı ve gerçekçi olmasıdır. Quentin Tarantino’nun ticari marka politikası asla çok para kazanmakla ilgili değildir; bizi karakterlerin gerçeklerine sokmakla ilgilidir. Ucuz Roman, Cannes’ın imrenilen Palme d’Or ödülünü kazandı ve Tarantino ilk senaryo yazarlığı Oscar’ını kazandı.

Yapım Yılı: 1994

IMDB Puanı: 8.9

Başrol Oyuncuları: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis

Schindler’in Listesi

Görüp görebileceğiniz en üzücü ve en ilham verici filmlerden biridir. Steven Spielberg’in dönem eseri, Liam Neeson’u gerçek hayattaki bir tüccardan savaş zamanı kahramanına dönüştüren yoldaki olaylar silsilesini anlatıyor. Schindler ‘in listesi soykırımın korkunç bir hesabıdır.

Yapım Yılı: 1993

IMDB Puanı: 8.9

Başrol Oyuncuları: Ralph Fiennes – Liam Neeson – Ben Kingsley – Caroline Goodall

Forrest Gump

Ağır başlı ama cömert yürekli Tom Hanks’in baş kahramanı olduğu bu film, dünya çapındaki izleyicilerin kalbini fethetti. Robert Zemeckis’in derinden ekrana sunduğu Amerikan destanı, aynı zamanda film yapımcısını zorlu bir oyununun içerisine sokmuş oldu. ABD’yi birkaç on yıl boyunca dolaşan, kayıplara uğrayan, aşık olan ve asla pes etmeyen iyi bir adamın hikayesini anlatırken, mucit, olay örgüsünü veya insanları hiç yükseltmeden özel efektler kullanır.

Yapım Yılı: 1994

IMDB Puanı: 8.8

Başrol Oyuncuları: Tom Hanks- Sally Field- Robin Wright- Gary Sinise

Parazit

Bong Joon-ho’nun komik, ürkütücü, trajik, gergin, erotik, iğrenç ve tutkulu, ateşli bir şekilde eğlenceli suç komedisi, gerilim filmi, uluslararası düzeyde geçerli olan klasizm konusunu işliyor. Parazit Akademi Ödüllerinde En İyi Film Oscar’ını kazanan ilk yabancı dilde çekilmiş filmdir.

Yapım Yılı: 2019

IMDB Puanı: 8.6

Başrol Oyuncuları: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho, Woo-sik Choi

Er Ryan’ı Kurtarmak

Savaş filmlerinin tarihini iki döneme ayırabilirsiniz: Er Ryan’ı Kurtarmak öncesi ve sonrası. Er Ryan’ı Kurtarmak sinemada büyük bir yönetmenlik başarılarından biridir. Savaş sahneleri, hayranlık uyandıran teknik sihirbazlıkları ve özgünlükleriyle (Spielberg, D-Day’e iniş sahnesini gerçek bir spontanelik istediği için ünlü senaryo taslağı yapmamıştı) olduğu kadar mide bulandırıcı ve bazen izlemesi neredeyse dayanılmaz oldukları için de dikkat çekicidir.

Yapım Yılı: 1998

IMDB Puanı: 8.6

Başrol Oyuncuları: Tom Hanks – Tom Sizemore – Matt Damon – Edward Burns

Kuzuların Sessizliği

Kuzuların Sessizliği filmi Beş Büyük Akademi Ödülünü de (En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi [Uyarlanmış] Senaryo, En İyi Yönetmen) kazanan üç filmden birisidir. Amerikan Film Enstitüsü filmi, sinemanın en yürek burkan filmlerinden oluşan “100 Yıl, 100 Heyecan” listesinde tarihin en merak uyandıran beşinci filmi olarak adlandırdı. 2003 yapımı “100 Heroes and Villains”de Kuzuların Sessizliği, tüm zamanların en iyi altıncı ekran kahramanı seçildi; Lecter, sinemanın tüm zamanların en unutulmaz kötü adamı seçildi.

Yapım Yılı: 1991

IMDB Puanı: 8.6

Başrol Oyuncuları: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney, Kasi Lemmons

Geleceğe Dönüş

Michael J. Fox ve Christopher Lloyd, Robert Zemeckis’in bir franchise yaratan özel efektler, ağır ama karakter odaklı bilim kurgu komedisinde başrolde. Marty McFly’nin ailesiyle tanışmak ve varlığını sağlamak için zaman yolculuğu macerası en son sahneye kadar merak uyandırıyor.

Yapım Yılı: 1985

IMDB Puanı: 8.5

Başrol Oyuncuları: Michael J.Fox, , Lea Thompson, Christopher Lloyd, Crispin Glover

Inception

Bir Christopher Nolan filminin içinde bir soygun filmi içinde bir James Bond filmi olan Inception , mükemmele yakın bir senaryoya sahiptir ve her hayal dünyasını hassasiyet, yetenek ve mizahla işlemektedir. Nolan’ın zamanla sinematik deneyleri her zaman ilgi çekicidir (Interstellar ve Dunkirk’te olduğu gibi), ancak Inception hala Nolan’ın bir hikaye anlatma aracı olarak zamana olan takıntısına en eksiksiz örnek gibi gözüküyor.

Yapım Yılı: 2010

IMDB Puanı: 8.8

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Yer Aldığı Platformlar: Digiturk , Netflix, BluTv

Source Code

Yönetmen Duncan Jones, eleştirmenlerce beğenilen ilk filmi Moon’u 2011’de bir başka kritik ve ticari hit olan Source Code ile izledi. Filmde Jake Gyllenhaal, bir banliyö treni içerisinde bir okul öğretmeni olan başka birinin vücudunun içinde uyanan bir ABD Ordusu pilotunu canlandırıyor. Dakikalar sonra tren patlar ve tekrar bir kokpitte uyanır, burada video ekranı aracılığıyla kendisine bir simülasyonda olduğu ve görevinin kendisine sunulan sekiz dakika içinde bombacıyı tanımlamak için tekrar geri dönmek olduğu söylenir.

Yapım Yılı: 2011

IMDB Puanı: 7.5

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Yer Aldığı Platformlar: Digiturk

Snowpiercer

İnsanlığın sonuna doğru giden bir trende geçen sıkı örülmüş, klostrofobik bir film kulağa bilimkurgudan çok korku gibi gelebilir ama Snowpiercer bu türe farklı ve heyecan verici bir yaklaşım getiriyor. Yanlış giden bir iklim mühendisliği girişimi yeni bir Dünya yarattı ve hayatta kalan tek insanları taşıyan bir tren bir isyanla harap oldu.

Yapım Yılı: 2013

IMDB Puanı: 7.1

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

Yer Aldığı Platformlar: Netflix

Her

Spike Jonze’nin yönetmiş olduğu bu romantik bilim kurgu filminde, depresif bir yazar olan Theodore, Los Angeles’ın futuristik bir yerinde yalnız başına bir hayat sürmektedir. Kendisini Samantha olarak adlandıran, yapay zeka özelliklerine sahip sanal bir asistanın tanıtılmasına yol açan bir işletim sistemini geliştirir. Theodore yaklaşan boşanmasından uzaklaşmaya çalışırken, Samantha’nın hayatı üzerindeki etkisinin tamamen pratik olanı aştığını fark eder.

Yapım Yılı: 2013

IMDB Puanı: 8.0

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson

Yer Aldığı Platformlar: Netflix

Yerçekimi (Gravity)

Alfonso Cuarón’un Oscar ödülü almış olan bu filminde, Sandra Bullock’un astronotu uzayla ilgili hemen her konudan nefret etmektedir. Ruslar uydularından birini havaya uçurup Dünya’nın yörüngesini tüm mürettebat üyelerini öldüren enkazla doldurduğu düşünüldüğünde nefret etmesi gayet haklı bir duygu. Uzayda mahsur kalan ve yakın zamanda ölen kızını düşünerek, oksijen kaynağını kapatmayı ve unutulmaya sürüklenmeyi düşünür. Neyse ki, George Clooney’nin canlandırdığı ölü bir astronottan moral konuşması halüsinasyonları görür ve bir şekilde güvenli bir şekilde dünyaya inmeyi başarır.

Yapım Yılı: 2013

IMDB Puanı: 7.7

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Yer Aldığı Platformlar: Netflix

Ex Machina

Sunshine’ı yazmış olan Garland bilim kurguya yabancı biri değil. Fakat Ex Machina filmi onun ilk yönetmenlik denemesi ve tecrübesiydi. Domnhall Gleeson’un canlandırmakta olduğu Caleb karakteri, çalıştığı şirketin CEO’su Nathan’ın (Oscar Isaac) evinde bir hafta vakit geçirebilmek için düzenlenen bir yarışmayı kazanan parlak bir bilgisayar programcısıdır. Oraya vardığında, insan yüzü ve robot gövdeli bir fembot olan Ava (Alicia Vikander) için yapılan Turing testinde insan bileşeni olarak seçildiğini öğrenir. Yeteneklerini test ederken, Nathan’ın fark ettiğinden çok daha zeki olabileceğini keşfeder.

Yapım Yılı: 2014

IMDB Puanı: 7.7

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

Yer Aldığı Platformlar: Netflix

The Edge of Tomorrow

Bir uzaylı ırkı Almanya’ya gelir ve insan ırkının ne yazık ki hazırlıksız olduğu bir istilayı yavaş yavaş başlatır. Savaş tecrübesi olmayan Binbaşı William Cage, savaşa atılır ve kısa süre sonra savaşta öldürülür. Ancak kendisini hayatının son gününü bir döngü içinde tekrar tekrar yaşarken bulur.

Yapım Yılı: 2014

IMDB Puanı: 7.9

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Yer Aldığı Platformlar: Netflix, Google Play Filmler ve TV

Yıldızlararası (Interstellar)

Dünya’nın geleceğinde, küresel bir mahsul yanıklığı ve ikinci Toz Haznesi yavaş yavaş gezegeni yaşanmaz hale getiriyor. Zeki bir NASA fizikçisi olan Profesör Brand (Michael Caine) İnsanlığı bir solucan deliği yardımıyla yeni bir gezegene taşıyarak insanlığı kurtarma planları üzerinde çalışıyor. Ama önce Brand, eski NASA pilotu Cooper’ı (Matthew McConaughey) ve bir araştırma ekibini solucan deliğinden ve galaksinin diğer ucundan hangisinin insanlığın yeni evi olabileceğini bulmak için göndermelidir.

Yapım Yılı: 2014

IMDB Puanı: 8.6

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Yer Aldığı Platformlar: Netflix, Blu TV, Google Play Filmler ve TV

Mad Max: Öfke Yolu

Bu kıyamet sonrası filmde, petrol ve su kıt kaynaklar haline geldi ve bir tarikat liderinden kaçan bir grup insan, hayatta kalmak için savaşmak için bir araya gelmek zorunda kalıyor. Furiosa’nın (Charlize Theron) liderliğindeki bir oyuncu kadrosuyla, filmin yakın distopik geleceği ele alması, bilim kurgudan daha çok aksiyon ve gerilime yöneliyor, ancak çok gerçek bir korku, doğal kaynakların tükenmesi korkusuyla değişiyor. Filmin distopik estetiği ve feminist üslupları, mükemmel bir oyuncu kadrosunun güçlü performanslarıyla desteklenen benzersiz çekiciliğinin bir parçasını oluşturuyor.

Yapım Yılı: 2015

IMDB Puanı: 8.1

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Yer Aldığı Platformlar: Netflix, Amazon, D Smart GO

La La Land

Emma Stone ve Ryan Gosling, Damien Chazelle’in Los Angeles’ta rüya gören aptallar hakkındaki göz kamaştırıcı müzikalinde mükemmel bir sinema uyumuydu. İster bir planetaryumda havada süzülürken, ister Seb’e hasretle bakışırken, Stone ve Gosling ölüme mahkûm aşkın bile harika olabileceğini kanıtladılar. Evet, şok edici bir Oscar hatasında En İyi Filmi “Moonlight”a kaybetti, ancak “La La Land” hala altı galibiyetle önde bulunuyor.

Yapım Yılı: 2016

IMDB Puanı: 8.0

Başrol Oyuncuları: Ryan Gosling – Emma Stone – Rosemarie DeWitt

Titanik

James Cameron’ın “Titanic”i, Jack (Leonardo DiCaprio) ve Rose’un (Kate Winslet) ölüme mahkûm aşk hikayesine doyamayan sinemaseverler için biçimlendirici bir deneyimdi. Titanik’in kendisini epik bir trajediye bırakan romantik görkemi, sosyal sınıf farkının izleri, talihsiz aşıkların hikayelerini daha da çekici bir hale getiriyor. “Titanic”, En İyi Film ve Şarkı (“My Heart Will Go On”) dahil olmak üzere çoğu Oscar zaferi rekorunu (11) kırdı.

Yapım Yılı: 1997

IMDB Puanı: 7.8

Başrol Oyuncuları: Leonardo Di Caprio – Kate Winslat- Billy Zene

Kazablanka

Humphrey Bogart’ın Rick’i tarafından yakalanan yeni nesil film tutkunları, Paris ilişkilerinden yıllar sonra Ingrid Bergman’ın Ilsa’sı için hala alevler taşıyor. Rick, II. Dünya Savaşı zamanının kargaşası sırasında Ilsa ve yeni eşinin Amerika’ya kaçmasına yardım edip etmemeye karar vermesi gerektiğinde işler karmakarışık bir hal alır. Burada listelenen diğer birçok film gibi, aşkları da yasak olduğu için çok daha yoğun ve çekici. Bu fedakarlık hakkında bir film ve Rick ve Ilsa, bunun birbirimizin yararına olduğunu bilerek yollarını ayırdıkça, gönül yarasını hissediyoruz ama her zaman bir umut olduğunu anlıyoruz. Kazablanka filmi En İyi Film, Yönetmen ve Senaryo dalında Oscar ödülü kazandı.

Yapım Yılı: 1942

IMDB Puanı: 8.5

Başrol Oyuncuları: Humphrey Bogart – Paul Henreid – Ingrid Bergman

Chinatown (Çin Mahallesi)

Modern bir klasik olan Chinatown , şimdiye kadar yapılmış en iyi dram filmlerinden biridir. Gerçek hayattaki California Water Wars’dan ilham alan Chinatown, Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) tarafından kocasının olası sadakatsizliğini araştırmak için tutulan özel dedektif Jake Gittes’i (Jack Nicholson) konu alıyor ve Los Angeles şehri ile Evelyn’in arasındaki yolsuzluk ve aldatmacayı ortaya çıkarıyor. Nicholson ve Dunaway, her ikisi de Oscar adaylığı kazanan, kendi kariyerlerindeki en iyi rollerden birinde harikalar. Şaşırtıcı bir şekilde yönetilen ve şimdiye kadar yazılmış en iyi senaryolardan biriyle (o yıl Orijinal Senaryo Akademi Ödülü’nü de kazandı) Çin Mahallesi, şaşırtıcı bir dram filmidir ve şimdiye kadar yapılmış en iyi filmler arasında kabul edilir.

Yapım Yılı: 1974

IMDB Puanı: 8.2

Başrol Oyuncuları: Jack Nicholson – Faye Dunaway – John Huston